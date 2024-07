Fingerkuppe abgetrennt: So hat sich Kim Kardashian verletzt

Autsch! Kim Kardashian (43) musste eine Bandage am Finger tragen, da ihre Fingerkuppe bei einem Unfall zu Hause abgetrennt wurde. In der aktuellen Folge von The Kardashians geht die Unternehmerin nun ins Detail und erzählt, wie es zu der Verletzung kam. Sie habe im Badezimmer eine Glasschiebetür zuschieben wollen, als ihr Sohn Saint (8) sie ablenkte. Die Tür sei dann zugeflogen – mit ihren Fingern dazwischen. "Es machte bumm und ich schaute auf meine Hand und fiel zu Boden. Ich griff nach dem Tisch und ging auf die Knie. Ich sah das ganze Blut, und mein Knochen ragte ein wenig heraus, und ich dachte: 'Holt mir Hilfe, ich brauche Eis!'", erinnert sie sich. Sie sei erstarrt, habe nicht mal schreien können: "Man kann den Schmerz gar nicht beschreiben, aber der ganze Körper steht unter Schock."

Beim Arzt sei dann festgestellt worden, dass die Finger der 43-Jährigen gebrochen waren. In der Show ist auch ein Röntgenbild ihrer Hand zu sehen: "Die Spitze [eines Knochens] ist abgebrochen, also ist es wie ein schwebendes Stück." Es sei auch möglich, dass ihre Nägel an den betroffenen Fingern nicht wieder nachwachsen – doch kein Problem für sie. "Ich sagte [zu dem Arzt]: 'Kommen Sie, ich werde ein Nagelimplantat erfinden.'" Ihre Verletzungen wurden anschließend verbunden, doch die Schmerzen seien immer noch sehr intensiv gewesen. Eine Auszeit habe sie sich aber nicht genommen. "Ich werde mich nicht aufhalten lassen", betont die Unternehmerin ehrgeizig.

Mittlerweile scheinen ihre Finger vollständig verheilt zu sein – der Vorfall passierte Anfang des Jahres. Am vergangenen Wochenende trug Kim jedenfalls keine Bandage mehr an ihren Fingern, als sie auf der Hochzeit des Milliardärs Anant Ambani (29) und seiner Partnerin Radhika Merchant war. Zusammen mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) besuchte sie das imposante Spektakel in Indien und trug dazu aufregende Looks mit funkelndem Schmuck. Wie auf den Fotos zu erkennen ist, waren Kims Fingernägel auch alle intakt. Die Behandlung war offenbar erfolgreich – oder sie hat ihre Idee von Nagelimplantaten in die Tat umgesetzt.

Getty Images Kim Kardashian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Kim und Khloé Kardashian im Juli 2024

