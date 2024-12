Seit sechs Monaten Mama: Das musste Christina Hänni lernen

Für Christina Hänni (34) könnte es sowohl beruflich als auch privat kaum besser laufen. Im Juni dieses Jahres erblickte ihr erstes Baby das Licht der Welt und hält den Tanzprofi seitdem ordentlich auf Trab. Auf Instagram resümiert Christina nun die vergangenen Monate und verrät, was sie als Neu-Mama erst einmal lernen musste. "Ich habe langsam Momente außerhalb der Mama-Bubble und lerne, diese auch endlich genießen zu können", schreibt sie zu einer Bilderreihe, die sie selbst zeigt.

Ihren Fans im Netz liefert Christina gleich ein passendes Beispiel: "Ich schreibe das gerade in dem Moment, wo Luca (30) das erste Mal unsere Kleine ins Bett bringt und ich es mir mit Tee, Himbeeren, Stracciatella-Joghurt und Gossip Girl auf dem Sofa bequem gemacht habe." Sie liebe zwar die Zeit zu dritt und auch die, in der sie mit ihrer Tochter alleine ist, aber sie wisse, dass alleinige Zeit auch sehr wichtig sei. Dennoch räumt sie ein: "[Ich] würde am liebsten zu ihnen ins Bett hüpfen."

Christina nutzt die Chance, um ihrem Ehemann Luca eine kleine Liebeserklärung zu machen und beendet ihren Post mit den Worten: "An dieser Stelle: Danke an den besten Mann der Welt. Die Zeit zeigt gerade, was für ein tolles Team wir sind und wie sehr ich mich auf dich verlassen kann." Seit 2020 sind die beiden Let's Dance-Bekanntheiten ein Herz und eine Seele. Ihre Liebe entstand während der Dreharbeiten der Tanzshow, die live aus Köln gesendet wird. Deshalb statteten die beiden in der vergangenen Woche ihrer ganz persönlichen Stadt der Liebe einen Besuch ab. Genau wie vor vier Jahren – jetzt aber als Eheleute und Eltern eines Kindes. Ihren kleinen Trip hielten sie auf Instagram fest.

https://www.instagram.com/p/DC4Lh1lNhog/?img_index=2 Christina Hänni am Kölner Dom im November 2024

Instagram / christina.haenni Luca Hänni und seine Partnerin Christina, 2024

