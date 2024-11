Luca und Christina Hänni auf nostalgischer Reise durch Köln

Luca Hänni (30) und seine Frau Christina (34) sind aktuell in Köln unterwegs – eine Stadt, die für das Paar eine ganz besondere Bedeutung hat. Hier begann 2020 ihre gemeinsame Reise in der Tanzshow Let's Dance, die nicht nur beruflich, sondern auch privat ihr Leben veränderte. In der Show tanzten sie sich bis ins Finale und belegten den dritten Platz, was gleichzeitig der Beginn ihrer großen Liebe war. Heute sind sie nicht nur als Paar, sondern auch als Eltern einer fünf Monate alten Tochter glücklich und teilen ihre Erlebnisse mit ihren Fans auf Instagram, wo sie unterhaltsame Einblicke in ihre Reise geben.

Das Paar lebt inzwischen im malerischen Ort Thun in der Schweiz. Im Jahr 2022 kauften sie dort gemeinsam ihr erstes Haus, das sie 2023 nach einer umfassenden Renovierung endlich beziehen konnten. Wie Nau.ch berichtete, bietet das neue Heim nicht nur einen atemberaubenden Blick auf die Berge, sondern auch luxuriöse Annehmlichkeiten wie einen Pool und eine große Terrasse. Trotz ihres idyllischen Lebens in der Schweiz sind Luca und Christina beruflich nach wie vor stark in Deutschland eingebunden, weshalb sie auch ihren gemeinsamen Podcast vorerst pausieren mussten. Wie sie in "Don't worry, be Hänni" erklärten, bleiben sie jedoch optimistisch und planen, Anfang Dezember wieder auf Sendung zu gehen.

Privat kämpfen die beiden derzeit mit den typischen Herausforderungen des Elternseins: Ihre im Juni geborene Tochter zahnt und hat Schwierigkeiten beim Einschlafen, was besonders anstrengende Nächte mit sich bringt. Via Instagram teilte Christina auch mit, dass sie momentan mit einer hartnäckigen Erkältung zu kämpfen habe, die in den letzten Tagen zusätzlich an ihren Kräften zehrte. Trotz der Strapazen genießen die Drei ihre Zeit als junge Familie und die besonderen Momente an dem Ort, an dem ihre Liebesgeschichte einst begann.

https://www.instagram.com/p/DC4kkDpKZ7i/?img_index=1 Luca Hänni am Kölner Dom im November 2024

Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

