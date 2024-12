Fans verwirrt: Khloé Kardashian sieht in Clip verändert aus

Khloé Kardashian (40) hat mit einem neuen Video bei ihren Fans für Verwirrung gesorgt. In dem YouTube-Clip für das Magazin Bustle reagiert sie auf alte Folgen der beliebten Serie Keeping Up With the Kardashians, doch die Kommentare beschäftigten sich weniger mit TV-Nostalgie als mit ihrem stark veränderten Erscheinungsbild: Khloé sei kaum wiederzuerkennen, hieß es. Ein User merkte an, dass sie in dem Video wie eine KI-Version ihrer selbst wirke, während ein anderer warnte: "Wenn sie mit den Fillern nicht aufhört, sieht sie bald aus wie Donatella Versace (69)." Doch zwischen all den kritischen Stimmen gab es auch Unterstützung für die Amerikanerin: Viele forderten, die ständige Kritik an ihrem Äußeren endlich zu beenden.

Erst vor wenigen Tagen entzückte Khloé ihre Fans mit einem außergewöhnlich inszenierten Foto, das bei einem Shooting für die Frauenzeitschrift Bustle entstanden war. Die Aufnahme zeigt Khloé in schwarzen Dessous, einem über ihre Schultern rutschenden Tweed-Mantel und einer Milchflasche in der Hand. Während sie von Fotografen umringt auf einer Treppe posiert, spuckt sie Milch auf einen der vor ihr knienden Pressevertreter. "Wenn Ellen von Unwerth (70) sagt, du sollst Milch spucken, dann spuckst du Milch", kommentierte sie den aufsehenerregenden Schnappschuss auf Instagram und brachte damit gleichzeitig ihre große Wertschätzung für die deutsche Fotografin zum Ausdruck.

Khloé ist als eine der schillernden Figuren der Kardashian-Familie bekannt, die seit Jahren im Rampenlicht steht. Ihre körperliche Transformation war immer wieder Thema in den Medien, oft begleitet von Kritik und Unverständnis. Persönlich hat Khloé gezeigt, dass sie trotz der großen Popularität ihrer Familie ihren eigenen Weg geht. Nach der Trennung von Tristan Thompson (33), mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat, scheint sie sich neuerdings stark auf sich und ihre Familie zu konzentrieren. Mit ihrer Modemarke "Good American" hat sie zudem ihren Platz als erfolgreiche Geschäftsfrau gefestigt, die auch jenseits der Reality-TV-Welt überzeugt.

Getty Images Khloé Kardashian, Influencerin

Getty Images Khloe Kardashian, TV-Star

