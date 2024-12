Laura Maria Rypa liebt ihren Körper nach der Schwangerschaft

Ende August ist Laura Maria Rypa (28) zum zweiten Mal Mutter geworden. Im Netz zeigt sie immer wieder, wie sehr sie ihre Kinder liebt und wie sie in ihrer Rolle als Mama aufgeht. Dennoch hat sich besonders körperlich viel für die Influencerin verändert, wie sie jetzt auf ihrem Instagram-Account verrät. "Mein Bindegewebe ist nicht mehr so fest, meine Brüste sind nicht mehr so prall wie früher und ich merke, dass sich mein Körper insgesamt anders anfühlt. Aber weißt du was? Das alles erzählt die Geschichte von etwas Wunderschönem. Es erzählt, dass ich Leben geschenkt habe", schreibt die Verlobte von Pietro Lombardi (32).

Weiter erklärt sie in ihrer Story, dass es für sie tatsächlich manchmal schwer sei, die Veränderungen zu akzeptieren. "Aber ich versuche, meinen Körper mit Liebe und Dankbarkeit zu sehen", betont der Social-Media-Star und fährt fort: "Er hat etwas Unglaubliches geleistet und diese Veränderungen sind Teil dieses Wunders. Perfekt muss ich nicht sein. Ich bin stolz darauf, was mein Körper für mich und meine Kinder getan hat. Und genau das macht ihn so wunderschön." Laura hält sich trotzdem fit. Wie sie nun schon einige Male auf ihrem Account gezeigt hat, hat sie wieder mit dem Aerial-Hoop-Training angefangen. Dabei vollführt sie gymnastische Kunststücke mit einem Reifen, der von der Decke hängt.

Die vergangenen Monate waren für Laura nicht unbedingt leicht – und das nicht nur, weil sie ein neugeborenes Baby zu Hause hat. Nach einem schlimmen Streit kam es bei Laura und Pietro zu einem Polizeieinsatz. Danach wurde monatelang gemunkelt, was wirklich vorgefallen ist. Manche Kritiker behaupteten, der Sänger sei seiner Liebsten gegenüber gewalttätig geworden. Mittlerweile scheint diese schwierige Zeit hinter ihnen zu liegen. Anfang November machte der "Phänomenal"-Interpret seiner Verlobten sogar eine süße Liebeserklärung. Auf seinem eigenen Kanal schrieb er: "Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los. Was wir haben, ist etwas Besonderes."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa beim Sport, 2024

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Anzeige Anzeige