Liam Payne (†) wurde beim Jingle Bell Ball in London geehrt

Beim Jingle Bell Ball in London treten in diesem Jahr Coldplay, Katy Perry (40) und viele weitere Megastars auf. Doch am Samstag stand ein anderer Sänger im Fokus der Show. Liam Payne (✝31), der im Oktober auf tragische Weise verstorben war, wurde mit einer Schweigeminute geehrt. "Heute Abend erinnern wir uns an Liam Payne. 1993-2024", stand laut Daily Mail auf dem riesigen Bildschirm in der Arena. Dazu erschien ein Foto des "Strip That Down"-Interpreten, das ihn auf einer Bühne zeigte. Daraufhin wurden die Lichter gedimmt und alle Konzertbesucher verstummten für einen Moment.

Liam war ein begnadeter Sänger und genoss vor allem die Live-Auftritte mit One Direction. Eine Quelle enthüllte kürzlich gegenüber Us Weekly, dass er und seine ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (32), Harry Styles (30), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31) sogar ein gemeinsames Konzert geplant hatten. Nach dem Tod des 31-Jährigen änderten sich zwar die Umstände, doch die Idee sei für die vier verbliebenen Musiker nicht vom Tisch. "Die Jungs würden gerne ein Tributkonzert für Liam geben. Sie sind im Moment alle am Boden zerstört, sodass sie nicht einmal darüber nachdenken können, ob das tatsächlich passieren wird, aber es wurde diskutiert", berichtete der Insider.

Der frühe Tod des Popstars erschütterte seine Fans weltweit. Am 16. Oktober stürzte Liam von dem Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires, nachdem er zuvor Drogen zu sich genommen hatte. Roger Nores, ein Freund des Briten, machte dem Hotel deshalb kürzlich schwere Vorwürfe. "Ein weltberühmter Gast mit offensichtlichen Anzeichen einer Drogenkrise war hier untergebracht, und sie haben nicht einmal versucht, ihre Pflicht zu erfüllen", machte er Berichten von TMZ zufolge deutlich. Die Unterkunft hätte dem Vater von Bear (7) seiner Meinung nach einen Arzt zur Verfügung stellen müssen.

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction

TheRealSPW / MEGA Liam Payne, Musiker

