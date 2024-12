Travis Barker rettete die Beziehung von Megan Fox und MGK

Travis Barker (49) hat seinem Freund Machine Gun Kelly (34), auch MGK genannt, im vergangenen Jahr dabei geholfen, seine Beziehung mit Schauspielerin Megan Fox (38) zu retten. Nachdem das Paar Anfang 2023 seine Hochzeitspläne aufgrund anhaltender Spannungen auf Eis gelegt hatte, stand Travis seinem Freund zur Seite. Das verriet jetzt ein Insider gegenüber OK! und betonte, dass der Blink-182-Schlagzeuger dabei nicht nur als Ratgeber fungierte, sondern aktiv Versöhnungsgespräche plante. Laut der Quelle ermutigte er den 15 Jahre jüngeren MGK, an sich zu arbeiten und alles dafür zu tun, um Megan zurückzugewinnen.

Einer seiner Ratschläge an den Rapper lautete: "Hör mit dem Unsinn auf und werde nüchtern." Travis soll auch Megan gebeten haben, die Tür für eine Versöhnung nicht komplett zu schließen. Nachdem MGK gezeigt hatte, dass er bereit ist, sein Leben neu zu ordnen, gelang es ihm schließlich, das Herz der "Sexiest Woman Alive" zurückzuerobern. Freunde und Nahestehende berichten, dass der 34-Jährige dankbar für die zweite Chance sei und diese nutzen wolle, um der Partner zu sein, den Megan verdiene. Aktuell erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.

MGK scheint in Travis nicht nur einen Freund, sondern auch ein Vorbild zu sehen. Der erfahrene Drummer hat in seiner jahrzehntelangen Karriere in der Musikbranche, aber auch privat, viele Höhen und Tiefen erlebt. Heute gilt er in seinem Freundeskreis als geschätzter Beziehungsratgeber, dessen Ehe mit Kourtney Kardashian (45), bekannt aus der Reality-Show Keeping Up with the Kardashians, stabil und glücklich scheint. Ihre Hochzeit im Mai 2022 war ein spektakuläres Event, das mehrere romantische Zeremonien umfasste – von einer spontanen Trauung in Las Vegas, die ohne offizielle Lizenz stattfand, bis hin zu opulenten Feierlichkeiten in Italien.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Machine Gun Kelly, Megan Fox, Kourtney Kardashian und Travis Barker

