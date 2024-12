Travis Kelce unterstützte Taylor Swift bei Dreharbeiten

Taylor Swift (34) hat beim Videodreh zu ihrem Musikclip "Fortnight" auf Unterstützung aus einer ganz besonderen Ecke gesetzt: Ihr Partner Travis Kelce (35) war während der gesamten Produktion, die im Frühjahr 2024 stattfand, an ihrer Seite. Jetzt berichtete Kameramann Rodrigo Prieto, der den Clip mitgestaltete, dass der NFL-Star während der Dreharbeiten immer in Taylors Nähe blieb, um sie mit motivierenden Worten anzufeuern. Diese enge Verbundenheit habe ihr nicht nur ein Gefühl von Sicherheit, sondern auch zusätzlichen Antrieb gegeben, so Rodrigo im Gespräch mit People. Bei den MTV Video Music Awards bedankte sich die Sängerin öffentlich bei Travis und würdigte seinen besonderen Einfluss auf die Entstehung des Videos.

Rodrigo, der bereits an mehreren von Taylors Musikvideos beteiligt war, zeigte sich beeindruckt von der Art und Weise, wie sich die 34-Jährige in die Dreharbeiten einbringt. Er betonte, dass sie dabei nicht nur auf ihre Erfahrungen als Musikerin zurückgreife, sondern auch fundierte Kenntnisse im Bereich Regie besitze. "Taylor übersetzt jede einzelne Liedzeile in ein stimmiges Bild", erklärte der Kameramann und betonte, dass ihn ihre Professionalität an die Arbeitsweise erfahrener Regisseure erinnere. Diese Hingabe scheint ebenso bei Travis Eindruck zu hinterlassen, der offenbar nicht nur als moralische Stütze, sondern auch als jubelnder Fan an Taylors Seite steht.

Die Beziehung zwischen der "Shake It Off"-Sängerin und dem Footballspieler wurde erstmals im September 2023 öffentlich, als Taylor ein Spiel der Kansas City Chiefs besuchte, um ihren Partner anzufeuern. Seitdem unterstützen sie einander leidenschaftlich bei ihren Karrierevorhaben. Taylor besuchte inzwischen zahlreiche Spiele der Chiefs, während Travis bei mehreren Konzerten ihrer Eras Tour dabei war, darunter Auftritte in Argentinien und London.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

Anzeige Anzeige