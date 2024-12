Amber Heard ist wohl noch am Beginn ihrer Schwangerschaft

Vor wenigen Tagen verkündete Amber Heard (38) überraschende Neuigkeiten: Die Schauspielerin erwartet derzeit ihren zweiten Nachwuchs! Laut Medienberichten sei die US-Amerikanerin jedoch noch ziemlich am Anfang ihrer Schwangerschaft. Das zeigen nun auch neu aufgetauchte Fotos. Auf den Aufnahmen spaziert die Blondine in einem lässigen Outfit durch die Straßen Madrids. Amber trägt schwarze Leggins und einen eng anliegenden Pullover. Dabei fällt auf: Es ist noch gar kein Anzeichen eines Babybauchs zu erkennen.

Bisher gibt es nur wenige Details zu der derzeitigen Schwangerschaft der 38-Jährigen. Auch zum Vater des Kindes, und ob es sich wie bei Ambers ersten Tochter Oonagh Paige (3) um einen Spender handelt, ist nicht bekannt. Ein Vertreter der Schauspielerin betonte vor wenigen Tagen im Gespräch mit People lediglich, dass Amber derzeit überglücklich sei. "Es genügt zu sagen, dass Amber sich sowohl für sich als auch für Oonagh Paige sehr freut", berichtete der Insider.

Amber, die in der Vergangenheit vor allem durch ihre Beziehung mit und spätere Trennung von Johnny Depp (61) in den Schlagzeilen war, scheint in Madrid einen neuen Abschnitt in ihrem Leben begonnen zu haben. In der spanischen Metropole hat die Schauspielerin offenbar einen Ort gefunden, an dem sie sich wohlfühlt. Abseits des Hollywood-Dramas zieht die Aquaman-Bekanntheit ihre kleine Tochter groß, die im Jahr 2021 per Leihmutter zur Welt kam.

MEGA Amber Heard, Schauspielerin

MEGA Amber Heard und ihre Tochter, Februar 2023

