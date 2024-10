Am Geburtstag: Helen Flanagan macht Robbie Liebeserklärung

Helen Flanagan (34) hat am Donnerstag ihrem neuen Freund Robbie Talbot auf Instagram zum Geburtstag gratuliert. Die Schauspielerin teilte ein süßes Video, in dem sie und Robbie sich leidenschaftlich küssen, und zeigte auch liebevolle Momente von ihm mit seinen Kindern. "Alles Gute zum Geburtstag, Robbie", gratuliert die Britin ihrem Liebsten und fügt hinzu: "Er ist der liebevollste, netteste und lustigste Mann, den ich jemals getroffen habe. Danke, dass du auf mich aufpasst. Ich liebe dich."

Bereits in der Vergangenheit machte Helen deutlich, wie glücklich sie mit Robbie ist. Im Podcast "The Life of Bryony" erzählte Helen, wie sie Robbie kennengelernt hat: "Ich habe ihn einfach in einer Bar getroffen und konnte nicht aufhören, über seine Witze zu lachen." Sie schwärmte davon, wie gut er mit ihren Kindern umgehe und wie sehr er sie in Bezug auf ihre mentale Gesundheit unterstütze. "Ich brauche jemanden, der mental und emotional gut für mich ist, und das habe ich jetzt erkannt", sagte sie.

Vor rund zwei Jahren steckte das Model noch in einer große Liebeskrise. Helen und ihr Ex-Verlobter Scott Sinclair trennten sich 2022 nach dreizehn Jahren Beziehung. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Matilda, Delilah und Charlie. Helen sagte bereits öffentlich, dass sie und Scott nicht zueinander gepasst hätten und ihre Beziehung ungesund gewesen sei. Sie erwähnte auch, dass Scott sie derzeit blockiert habe.

Getty Images Helen Flanagan im Dezember 2023

Getty Images Helen Flanagan bei der "Football For Change" Charity Gala 2023

