Gypsy Rose Blanchard schildert Missbrauch durch ihre Mutter

Gypsy Rose Blanchard (33) veröffentlicht am 10. Dezember ihr Buch mit dem Titel "My Time to Stand". Darin berichtet sie detailliert über ihre tragische Kindheit und schildert auch den mutmaßlichen Missbrauch durch ihre verstorbene Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard. Dee Dee zwang ihre Tochter jahrelang, so zu tun, als sei sie unheilbar krank oder behindert, bis Gypsy Rose ihren Freund Nicholas Godejohn bat, ihre Mutter zu töten. In einem Auszug aus den Memoiren, die People bereits vorliegen, beschreibt die Münchhausen-Überlebende schockierende Details über das kontrollierende Vorgehen ihrer Mutter: "Sie hat mich ans Bett gekettet. [...] Je älter ich wurde, desto körperlicher und härter wurden ihre Bestrafungen."

Gypsy Rose ergänzt, wie sie spürte, dass ihre Mutter "immer unberechenbarer und verzweifelter wurde." So forderte sie ihre Tochter wohl sogar auf, sich unnötigen Behandlungen von nicht vorhandenen Krankheiten zu unterziehen. Dazu zählte unter anderem die Konsultation für eine "explorative Operation ihres Kehlkopfes." Die wegen Mordes zweiten Grades Verurteilte erläutert zudem, wie sie wohl zweimal versuchte, wegzulaufen und sich schließlich immer stärker gegen die Misshandlungen wehrte.

Nachdem Gypsy schließlich acht Jahre für ihre Verwicklungen in den Tod ihrer Mutter im Gefängnis eingesessen hatte, hat sie 2024 ihr Leben wieder aufgebaut und erwartet derzeit sogar Nachwuchs mit ihrem Partner Ken Urker. Die Tatsache, dass ihr Kind niemals ihre Mutter kennenlernen wird, macht die Internetbekanntheit jedoch sehr unglücklich. In dem Podcast "The Viall Files" erzählte sie: "Ich meine, für mich ist es herzzerreißend, weil ich von Zeit zu Zeit darüber nachdenke, was hätte sein können, und das macht mich traurig."

Getty Images Gypsy Rose Blanchard , Mai 2024

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy Rose Blanchard und ihr Freund Ken Urker

