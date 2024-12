Hailey Bieber und Kylie Jenner genießen Deluxe-Mädelsabend

Hailey Bieber (28) genoss am Samstagabend zusammen mit ihrer guten Freundin Kylie Jenner (27) ein exklusives Dinner in Beverly Hills. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, besuchten die beiden Unternehmerinnen das Vier-Sterne-Restaurant Wally's für einen gemeinsamen Mädelsabend. Der Abend war einer ihrer ersten öffentlichen Auftritte seit der Geburt ihres Sohnes Jack im August. Die Ehefrau von Justin Bieber (30) präsentierte stolz ihren After-Baby-Body und zeigte sich dabei in einem auffälligen roten Samtblazer mit passendem Minirock, während Kylie in einem schwarzen Blazerkleid in Schlangenhautoptik glänzte.

Hailey kombinierte ihr Outfit mit einer schwarzen Designer-Handtasche und modischen Sonnenbrillen. Kylie, die Gründerin von Kylie Cosmetics, komplettierte ihren Look mit dunklen High Heels und trug ihr rabenschwarzes Haar in leichten Locken. Nach dem Dinner wurden die Freundinnen dabei gesehen, wie sie Weinflaschen in To-Go-Taschen aus dem Restaurant mitnahmen. Hailey und Kylie sind seit Mitte der 2010er Jahre enge Freundinnen und unterstützen sich oft gegenseitig bei öffentlichen Auftritten.

Bevor sie den Abend mit Kylie verbrachte, besuchte Hailey die Eröffnung von Gigi Hadids (29) neuem Store "Guest In Residence" in Beverly Hills. Gigi gründete ihre Cashmere-Marke 2022 in New York und expandiert nun mit einem Laden in Los Angeles. Im November feierte Hailey nicht nur Thanksgiving, sondern auch ihren 28. Geburtstag und teilte auf Instagram eine Fotostrecke mit den Worten: "November, auch bekannt als der beste Monat des Jahres". Damit zeigte sie seltene Einblicke in ihr Familienleben mit Justin und ihrem drei Monate alten Sohn Jack. Das Gesicht des Kleinen hielt sie dabei bewusst aus der Kamera, um seine Privatsphäre zu schützen.

MEGA Hailey Bieber mit Kylie Jenner, 2015

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

