Hier ist Matt Damon während NBA-Spiel kaum wiederzuerkennen

Matt Damon (54) hat am Sonntag bei einem NBA-Spiel in der Crypto.com Arena in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Der Hollywood-Schauspieler besuchte zusammen mit seiner Ehefrau Luciana (48) und den gemeinsamen Töchtern Gia und Stella das Basketballspiel zwischen den Los Angeles Lakers und den Portland Trail Blazers. Mit seinem zotteligen Bart, schwarzem Brillengestell und lässiger Kleidung war der Schauspieler kaum wiederzuerkennen und zeigte sich ganz anders als üblicherweise auf dem roten Teppich.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu erkennen, wie die Familie das spannende Spiel genießt, welches die Lakers mit 107:98 Punkten für sich entscheiden konnten. Auch andere Stars wie Max Greenfield (44) und Rich Paul (42), der Verlobte von Adele (36), befanden sich unter den Zuschauern. Matts neuer, struppiger Look könnte auf seine Rolle im kommenden Netflix-Film "RIP" zurückzuführen sein, den er zusammen mit seinem langjährigen Freund Ben Affleck (52) produziert. Der Thriller handelt von einer Gruppe Polizisten in Miami, die einige Millionen Dollar in bar finden und dadurch in einen Strudel aus Misstrauen und Verrat geraten.

Abseits des Rampenlichts genießt Matt das Familienleben. Mit Luciana ist er seit 2005 verheiratet, kennengelernt hatten sie sich 2003 in einer Bar in Miami. Zusammen haben sie vier Töchter: Alexia, Lucianas Tochter aus einer früheren Beziehung, sowie die gemeinsamen Kinder Isabella, Gia und Stella. Als Vater von vier Töchtern betonte Matt in einem Interview mit Andy Cohen (56): "Ich versuche einfach zuzuhören und hilfreich zu sein. Letztendlich geht es darum, Selbstvertrauen aufzubauen." Auf die Frage, wie er mit den Freunden seiner Töchter umgehe, antwortete er gelassen: "Ich bin da ganz entspannt."

Getty Images Matt Damon und seine Frau Luciana bei der Premiere von "The Instigators"

Getty Images Matt Damon mit seiner Frau und Töchtern, Juli 2024

