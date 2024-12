"Hochzeit auf den ersten Blick"-Franci fühlt sich eingeengt

Gerade erst gaben sich Francisca und Kevin bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort. Doch schon in den Flitterwochen steht die erste Beziehungskrise vor der Tür – und das bereits bei der Ankunft. Als die beiden ihre Koffer auspacken, fällt der Kindertagesstättenleiterin ein Kleidungsstück ihres frischgebackenen Ehemannes ins Auge: ein T-Shirt, auf dem Pornosternchen Mia Julia (38) halb nackt abgebildet ist. "Du hast ein T-Shirt mit einer halb nackten Frau mitgenommen ... auf deine Hochzeitsreise", stellt Franci empört fest. Sie schießt direkt hinterher: "Ich kenne keine Frau, die Mia Julia gut findet. Geschweige denn, wenn ihr Mann mit so einem T-Shirt herumläuft." Für die Blondine ist es ein absolutes No-Go, dass Kevin dieses Shirt mit in die Flitterwochen nimmt. Er hingegen beteuert, dass es aus Versehen mit in den Koffer gewandert sei.

Schon zuvor konnte Kevin bei seiner frisch angetrauten Ehefrau nicht gerade punkten. Während sie gemeinsam ihren Koffer auspackten, kommentierte er Francis Kleidung und Schuhe mit saloppen Sprüchen. So bezeichnete er ein Paar als besonders "sexy" und witzelte, dass sie sich bei der Hitze hätte sparen können, Schlafanzüge einzupacken und implizierte damit wohl, dass sie auch nackt schlafen könne. "Ich fühle mich von solchen Sprüchen auch echt manchmal überrumpelt und ich fand es auch ziemlich unangenehm. [...] Ich finde es noch nicht so ganz angebracht, so lockere Sprüche zu bringen, [...] weil ich das ein bisschen zu forsch finde für jemanden, den ich seit zwei oder drei Tagen kenne", erklärte Francisca.

Dass gerade die beiden sich so schnell in die Haare bekommen würden, hätten die Fans der Sendung wohl nicht erwartet. Promiflash fragte seine Leser, welches der sechs vermählten Paare für sie als Favorit gilt. Besonders überzeugten Kevin und Francisca. Laut der Umfrage [Stand: 5. Dezember 2024, 14:00 Uhr] stimmten 171 von insgesamt 564 Teilnehmern (30,3 Prozent) dafür, dass die Kindertagesstättenleiterin und der Projektmanager am besten zueinanderpassen. Platz zwei belegten Toni und Pia mit 112 von 564 Stimmen (19,9 Prozent).

