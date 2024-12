Jennifer Saro verrät erstmals Details über ihren Partner

Jennifer Saro (28) schwebt auf Wolke sieben. Im August bestätigte die einstige Bachelorette, dass sie wieder in festen Händen ist. Bisher hielt sich die Mutter eines Sohnes über ihr Liebesleben stets bedeckt. Im Rahmen der Reality Awards am vergangenen Samstag plauderte sie allerdings ein wenig aus dem Nähkästchen. Gegenüber Promiflash verrät sie, was sie an dem Fußballer am meisten liebt: "Da gibt es viel. Ich glaube, seine positive Art. Er ist immer positiv und das liebe ich sehr an ihm."

Bei dem Mann an Jennifers Seite handelt es sich um BVB-Torwart Alexander Meyer (33). Steht die Influencerin nun etwa regelmäßig am Spielfeldrand und jubelt ihrem Partner zu? "Ja, selbstverständlich. Ich bin Fan von meinem Freund. Und wo auch immer er spielt, davon bin ich ein Fan", schwärmt die 28-Jährige im Promiflash-Interview. Der Kicker bekommt Jennifer allerdings nur im Doppelpack mit Sohn Keksi. Und wie ist das Verhältnis zwischen ihrem neuen Freund und ihrem Kind? Jennifer könnte nicht glücklicher sein, wie sie betont: "Also tatsächlich könnte ich mir niemanden besseren an meiner Seite vorstellen, auch was Keksi betrifft. Als wär er schon immer da gewesen."

Im Interview mit Bild lüftete Jennifer Anfang August das Geheimnis um ihren Beziehungsstatus. "Ja, ich bin in einer neuen Beziehung. Ich fühle mich momentan sehr glücklich so, wie es ist, und ich hoffe, dass das alles so bleibt", freute sie sich. Bevor sie ihre neue Beziehung offiziell bestätigte, heizte sie bereits mit Kuschelfotos die Gerüchteküche an. Darauf zu sehen war Jennifer, die von einem Mann umarmt wurde. Das Gesicht des damals Unbekannten war damals nicht zu erkennen.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saros Freund Alexander Meyer, November 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit Unbekannten im Juli 2024

