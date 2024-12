Paapa Essiedu soll Snape in der "Harry Potter"-Serie spielen

Der britische Schauspieler Paapa Essiedu, bekannt aus der Serie "Gangs of London", ist derzeit als möglicher Kandidat für die Rolle des Severus Snape in der geplanten Harry Potter-Serie von HBO im Gespräch. Laut einem Bericht des Hollywood Reporter soll HBO Paapa für die ikonische Rolle des düsteren Zaubertränkemeisters ins Auge gefasst haben. Obwohl noch keine offiziellen Angebote gemacht wurden und weder der Schauspieler noch sein Management sich zu den Gerüchten geäußert haben, sorgt die mögliche Besetzung bereits für Aufsehen in der Film- und Serienwelt. Fans weltweit sind gespannt, wer schließlich in die Fußstapfen des unvergesslichen Alan Rickman (✝69) treten wird.

Neben Paapa sollen Mark Strong und Mark Rylance (64) als mögliche Kandidaten für die Rolle des weisen Schulleiters Albus Dumbledore gehandelt werden. HBO verfolgt Berichten zufolge das Ziel, ein diverses und zeitgemäßes Casting für die Neuauflage der beliebten Buchreihe von J.K. Rowling (59) zu realisieren. Die Serie, die in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert wird, soll jedem der sieben Bücher eine eigene Staffel widmen und damit tiefer in die magische Welt eintauchen als die ursprünglichen Filme. Die Produktion befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, und die endgültigen Casting-Entscheidungen werden erst in den kommenden Monaten erwartet. Die Reaktionen der Fans auf die Gerüchte um die Besetzungen sind gemischt: Während einige die frischen Gesichter begrüßen, äußern andere Bedenken, ob neue Darsteller an die Leistungen der Originalbesetzung heranreichen können.

Paapa Essiedu hat sich in den letzten Jahren als vielseitiger Schauspieler etabliert. Mit seiner Rolle als Alexander Dumani in der actiongeladenen Serie "Gangs of London" erlangte er internationale Aufmerksamkeit. Zudem beeindruckte er in der preisgekrönten Serie "I May Destroy You" und erhielt für seine Darstellung Nominierungen für den Emmy und den BAFTA Award. Geboren und aufgewachsen in London, studierte Paapa an der renommierten Guildhall School of Music and Drama und sammelte zunächst Erfahrungen auf der Theaterbühne, unter anderem in Shakespeare-Stücken wie "Hamlet". Neben seiner Schauspielkarriere setzt er sich für soziale Gerechtigkeit ein und unterstützt verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen. Doch trotz seiner Vielfältigkeit haben Fans ein wichtiges Gegenargument. So schreiben einige in den sozialen Medien: "Paapa ist für die Rolle des Severus Snape einfach zu attraktiv. Man kann sich bei ihm nicht den ewigen Single, der von keiner Frau gemocht wird, vorstellen."

Anzeige Anzeige

Moviestore Collection Maggie Smith, Miriam Margolyes, Richard Harris und Alan Rickman

Anzeige Anzeige

Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

Anzeige Anzeige