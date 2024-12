Pete Davidson soll Schwierigkeiten haben, Jobs zu finden

Pete Davidson (31) steht aktuell vor beruflichen Herausforderungen. Nachdem er sowohl seine Comedy-Tour abgesagt als auch die zweite Staffel seiner TV-Show "Bupkis" eingestellt hat, soll es schwer für ihn sein, neue Engagements an Land zu ziehen. Wie Insider gegenüber The Sun ausplauderten, habe er einige Meetings sausen lassen, wodurch er Jobs und neue Projekte verlor. Durch dieses unzuverlässige Verhalten habe er in der Film- und TV-Branche aktuell keinen guten Ruf. Sein Team habe angeblich Probleme, seine Karriere voranzutreiben, da er so unkalkulierbar ist: "Es ist wirklich schwer, mit ihm zu arbeiten."

Sein Team versucht, den 31-Jährigen zu motivieren, aktiver auf den sozialen Medien zu werden, um wieder mehr Reichweite zu bekommen. Das hat bisher aber nicht wirklich geklappt. Eine weitere Quelle behauptete hingegen, dass Pete keine Probleme habe, Jobs zu bekommen, sondern sich aktuell Zeit für sich und seine mentale Gesundheit nehme und darüber hinaus sehr wählerisch sei, was seine Projekte angeht. "Er bekommt jede Woche Film- und Fernsehangebote, die aber nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was er machen möchte", so die Quelle. Der US-Amerikaner sei sehr bedacht und nehme nur Jobs an, mit denen er sich persönlich identifizieren kann.

Pete Davidson, bekannt aus der Comedy-Show Saturday Night Live, war von 2014 bis 2022 festes Mitglied des Ensembles und kehrte kürzlich für einen Gastauftritt zurück. Privat sorgte er durch Beziehungen mit Stars wie Ariana Grande (31) und Kim Kardashian (44) für Schlagzeilen. In einem Interview verriet er, dass sein erstes Gehalt bei "Saturday Night Live" weit unter den Erwartungen lag: "Es waren nur etwa dreitausend Dollar pro Folge." Trotz allem hat er sich mit Filmrollen in "The Suicide Squad" und "Bodies, Bodies, Bodies" einen Namen gemacht und verfügt über ein geschätztes Vermögen von acht Millionen Dollar.

Getty Images Pete Davidson, Komiker und Schauspieler

Getty Images Pete Davidson, Mai 2023

