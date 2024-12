Problem mit Bett-Performance? Tinush Nasri bereut Aussage

In der zehnten Folge von Temptation Island VIP spielten die Männer das berühmt-berüchtigte Trinkspiel "Ich habe noch nie". Dabei wurden vor allem Sarah-Jane Wollnys (26) Freund Tinush Nasri (26) schlüpfrige Details entlockt. So nahm er bei der Aussage "Ich hab' noch den Wunsch gehabt, dass mein Partner besser im Bett performt" einen kräftigen Schluck aus seinem Glas – und implizierte damit, dass er diesen Wunsch wahrhaftig hegte. Im Interview mit Promiflash bezieht er zu seinem Verhalten nun Stellung: "Bei einigen Fragen hätte ich mehr nachdenken sollen, allgemein habe ich das Spiel wohl falsch verstanden, weil ich die Fragen auch auf meine damaligen Partnerinnen bezogen habe, wie zum Beispiel die Frage nach der Bett-Performance. Damit meine ich nämlich nicht Sarah-Jane. Das kommt total falsch rüber."

Sarah-Jane selbst erlebte einen Schock, als sie die Folge sah und realisierte, in welchen Momenten Tinush während des Spiels einen Schluck genommen hatte. "Es war nicht schön zu sehen, dass er bei so einem Spiel, in dem es viel ums Liebesleben geht, so viel getrunken hat", kommentiert sie gegenüber Promiflash. Sie betont jedoch, dass sie sich von den spezifischen Kommentaren zur Leistung im Bett nicht in der Aussage wiederfand: "Bei der Bett-Performance war ich im ersten Moment richtig geschockt, dennoch fühle ich mich nicht angesprochen. Aber am Ende des Tages muss jeder selber wissen, was er macht."

Nicht nur diese Szenen stießen auf Unverständnis bei Sarah-Jane. Insbesondere der innige Umgang von Tinush mit der Verführerin Lisa verletzte die Wollny-Tochter zutiefst. Die Bilder von seinem romantischen Date mit der Blondine, bei dem sich die beiden tief in die Augen geschaut hatten, sorgten dafür, dass Sarah-Jane am Lagerfeuer die Fassung verlor. Der Auftritt ihres Freundes hinterließ bei ihr einen bleibenden Eindruck und warf Zweifel an ihrer Beziehung auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihm "kein Stück" Vertrauen mehr entgegenzubringen. Auch bei den Zuschauern hinterließ Tinushs Verhalten einen bitteren Beigeschmack. In den sozialen Medien rieten ihr viele Nutzer, die Reißleine zu ziehen und ihre Sachen zu packen.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island VIP"-Pärchen

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

