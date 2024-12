Robbie Williams strahlt bei Deutschland-Premiere von Biopic

Auf diesen Tag hat Robbie Williams (50) sicher lange gewartet: Das Biopic des Sängers feierte am 8. Dezember endlich seine Deutschland-Premiere in Köln. Die ließ der Brite sich nicht entgehen. In bester Laune und rosafarbenem Mantel gegen die Kälte schlug Robbie ganz überraschend auf dem roten Teppich auf. Wie unter anderem die Schweizer Illustrierte berichtet, zeigte der ehemalige Take That-Star sich an dem Abend besonders nahbar und nahm sich viel Zeit für seine Fans – geduldig machte er Selfies und schrieb Autogramme.

Robbies Biopic trägt den Titel "Better Man" und ist auf sehr spezielle Art umgesetzt worden. Der Popstar hatte sich dazu entschieden, sich selbst als Schimpansen darstellen zu lassen – eine Rolle, die der britische Schauspieler Jonno Davies übernahm. Hinter dem Film steht der "Greatest Showman"-Regisseur Michael Gracey. Laut ihm sei die Entscheidung für einen Affen als Hauptfigur für Robbie ganz klar gewesen, denn er habe sich in dem Film nicht so sehen wollen, wie seine Fans ihn sehen – viel eher habe der "Feel"-Interpret sich darstellen wollen, wie er sich selbst sehe.

In dem Biopic wird nicht nur Robbies Leben als Boyband-Mitglied beleuchtet, sondern auch die Anfänge seiner Karriere und private Hürden. Auch die schwierige Beziehung zu seinem Vater wird thematisiert. Darüber hinaus behandelt der Film Robbies Schwierigkeiten mit Take-That-Kollege Gary Barlow (53). Ein sensibles Thema, denn mittlerweile scheinen die beiden sich eigentlich wieder gut zu verstehen. Ihre gemeinsame Zeit in der Band beschrieb Robbie auf einer Pressekonferenz so: "Es waren traumatische Zeiten." Mit der Darstellung in "Better Man" habe er Gary aber keineswegs "verärgern" wollen – es sei einfach seine Sicht der Dinge.

Getty Images Robbie Williams mit "Better Man"-Darsteller Jonno Davies und Regisseur Michael Gracey

Getty Images Gary Barlow und Robbie Williams in London, 2010

