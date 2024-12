Steht "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe kurz vor dem Ende?

Nicht bei allen Hochzeit auf den ersten Blick-Paaren läuft es harmonisch, denn Jenny (39) und Martins (46) Ehe wird bereits während der Flitterwochen in Uruguay mächtig auf die Probe gestellt. Dabei gibt es vor allem ein Problem: ihr unterschiedlicher Kommunikationsstil. Am letzten Tag der Reise kommt es deshalb zu ihrem ersten Ehestreit. "Es fing eigentlich damit an, dass ich ihm auf der Rückfahrt von Montevideo im Bus nochmal gesagt habe, dass ich ihn lieb habe und er mich nur irritiert angeguckt hat und von ihm nichts zurückkam", erklärt Jenny den Streitgrund. Diese Situation löst bei der 39-Jährigen Bedenken aus: "Ich hab mir einfach Sorgen gemacht, dass er sich auf einmal zurückzieht, weil vielleicht doch gar nicht alles okay ist oder er sich doch gar nicht so gut fühlt, wie es bisher schien."

Um Jenny nicht weiter zu verunsichern, will Martin deshalb versuchen, vorsichtiger mit seinen Äußerungen umzugehen, wobei er allerdings befürchtet, sich zu sehr zu verstellen. Auch der Matching-Experte Markus Ernst versteht die Problematik. Er sieht die Lösung bei dem 46-Jährigen: "Wichtig ist, dass Martin in der Kommunikation noch mehr darauf achtet, wie das Gesagte beim Gegenüber ankommt und vor allem, was er damit auch auslösen kann." Trotz des emotionalen Streits geben die beiden nicht auf und beschließen, an ihrer Beziehung zu arbeiten, auch wenn die Stimmung zwischen den beiden gedrückt ist. Als Jenny aufgrund ihrer Ängste rund um die Beziehung anfangen muss, zu weinen, nimmt ihr Frischvermählter sie allerdings in den Arm. "Das ist einfach das, was mir Angst macht, weil ich weiß, dass ich dich nicht mehr verlieren möchte, weil ich mich so wohl bei dir fühle", offenbart Jenny schließlich ihre Emotionen.

Diesen Moment bezeichnet ihr Mann als "Knotenlöser" und ist zuversichtlich, dass es jetzt wieder bergauf geht. Doch schon auf der Rückreise nach Deutschland kommt es zum nächsten Streit zwischen den frischgebackenen Eheleuten. Martins eigentlicher Plan, zu Jenny zu fahren, fällt ins Wasser. In der Vergangenheit musste das Paar bereits einige emotionale Gespräche führen. Ob sie auf dieser Grundlage weiterhin eine gemeinsame Zukunft verfolgen werden, zeigt sich in der nächsten Folge, in der die beiden mithilfe der Experten eine Aussprache wagen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit 28. Oktober, immer montags 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Jenny, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Martin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

