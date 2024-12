Ashley Tisdale wurde erstmals mit Tochter Emerson gesichtet

Ashley Tisdale (39) durfte im vergangenen September ihre Tochter Emerson auf der Welt begrüßen. Nun gibt es Schnappschüsse der Berühmtheit, welche unter anderem Daily Mail vorliegen, die sie erstmals in der Öffentlichkeit mit ihrem jüngsten Nachwuchs zeigen. Wie die Aufnahmen offenbaren, schob die Schauspielerin ihren Kinderwagen, während sie entspannt durch Malibu spazierte. Sie trug dem Anlass entsprechend ein weißes Sweatshirt sowie eine lässige Jogginghose. Ihre Haare steckte sie halb hoch und verbarg ihre Augen hinter einer dunklen Sonnenbrille.

Die High School Musical-Berühmtheit verkündete die Geburt ihres zweiten Kindes mit ihrem Mann Christopher French (42) vor drei Monaten auf Instagram. Die 39-Jährige teilte die süßen Neuigkeiten anhand eines ersten niedlichen Fotos der kleinen Händchen ihrer Tochter und verriet, dass sie Emerson Clover heißt. Außerdem formulierte die Sängerin unter dem Beitrag: "Alle drei von uns sind schon ganz entzückt von dir. Sie landete am 6. September 2024."

Die stolze Mutter plauderte erst kürzlich gegenüber People aus, wie sehr sie sich auf das kommende Weihnachtsfest mit ihrem Mann, ihrer jüngsten Tochter Emerson und ihrer Erstgeborenen Jupiter Iris freut. Obwohl vor allem das Foto für die Weihnachtskarte wohl eine Herausforderung darstellte, schwärmte Ashley von dem Leben als vierköpfige Familie: "Es fühlt sich so an, als wäre das Baby schon die ganze Zeit hier gewesen, also ist es einfach ein tolles Gefühl."

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und Christopher French mit ihren Töchtern Jupiter und Emerson

