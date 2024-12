Nanu? Deshalb schlich Kris Jenner heimlich in Kourtneys Haus

Kris Jenner (69) ist eine vielseitige Geschäftsfrau. In der Vergangenheit brachte die The Kardashians-Bekanntheit bereits ihre eigenen Reinigungsprodukte auf den Markt. Doch ihr Bedürfnis nach Sauberkeit lebt sie nicht nur beruflich aus, sondern auch privat. Wie sich herausstellt, putzte sie einst sogar das Haus ihrer ältesten Tochter Kourtney Kardashian (45) – jedoch klammheimlich! In einem Interview mit People erläutert Kris: "Kourtney fuhr in den Urlaub und ich schlich mich zu ihrem Haus, nahm all meine starken Produkte mit und putzte ihr Haus, weil ich dachte, sie würde es nie herausfinden." Natürlich fand sie es heraus und ihre Mutter weiß es inzwischen besser.

Die Reality-TV-Bekanntheit rechtfertigt den vergangenen Einbruch im Heim ihres berühmten Sprosses jedoch bis heute mit der Begründung, dass sie eben eine waschechte "Sauberkeitsfanatikerin" sei. Kris enthüllt in diesem Kontext zudem, dass dies wohl schon ihr gesamtes Leben der Fall war. Das Dasein als Mutter bestärkte sie darin sogar noch: "Ich hatte sechs Kinder, als ich noch sehr jung war, also wollte ich immer, dass alles ordentlich ist. Ich bin eine Perfektionistin und ein Kontrollfreak."

Zuletzt machte Kris aber nicht nur mit ihren illegalen Reinigungskünsten von sich reden, sondern auch damit, wie sie sich modetechnisch herausgeputzt hat! Für Thanksgiving warf sich das Kardashian-Oberhaupt nämlich mit seiner Familie mächtig in Schale – jedoch nicht, wie man erwarten würde. Mit ihrer Tochter Khloé (40) und ihren beiden Kindern posierte sie in einem eher überraschenden Look. Auf Instagram teilte die Zweifachmama einen Schnappschuss, der alle vier in zusammenpassenden Outfits mit Leopardenmuster zeigte.

Getty Images Kourtney Kardashian und Kris Jenner, Oktober 2016

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

