Überraschung: Tom Cruise dreht seinen ersten Horrorfilm

Hollywood-Star Tom Cruise (62) wird zum ersten Mal in seiner 43-jährigen Karriere einen echten Horrorfilm drehen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Regisseur Doug Liman (59) plant der Schauspieler einen übernatürlichen Thriller namens "Deeper". Das hatten die beiden kürzlich bei einer Veranstaltung in New York City offiziell verkündet. Tom, der bisher vor allem durch Actionfilme wie "Mission: Impossible" bekannt ist, beweist damit erneut seine Vielseitigkeit und den Mut, sich neuen Herausforderungen zu stellen.

In "Deeper" übernimmt Tom die Rolle eines ehemaligen Astronauten, der sich auf eine gefährliche Mission begibt: Statt ins Weltall taucht er in die unerforschten Tiefen des Ozeans hinab. Dort soll er einen neu entdeckten Graben erforschen, der als tiefster Punkt der Erde gilt. Doch je tiefer er taucht, desto mehr wird er mit mysteriösen Kräften konfrontiert, die sein Verständnis von Realität herausfordern. Regisseur Doug Liman sagte gegenüber Deadline auf einer Veranstaltung in New York City: "Weder Tom noch ich haben jemals einen Horrorfilm gedreht." Er fügte hinzu: "Wir sind beide sehr daran interessiert, etwas Unheimliches zu schaffen und das Publikum auf eine psychologische Reise mitzunehmen."

Tom Cruise und Doug Liman verbindet eine Reihe erfolgreicher Zusammenarbeiten. So haben sie bereits mit "Edge of Tomorrow" und "Barry Seal – Only in America" gemeinsam Großes geschaffen und bewiesen, dass sie ein unschlagbares Team sind. In Hollywood ist Tom schon lange für seine waghalsigen Stunts bekannt, die er stets selbst ausführt und dabei keine Risiken scheut. Auch privat ist der Vater von drei Kindern immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer.

Getty Images Tom Cruise, Juni 2023

Backgrid Tom Cruise auf dem Battersea Heliport

