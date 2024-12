Vor Gender-Reveal: Fiona Erdmanns Ärztin verunsicherte sie

Fiona Erdmann (36) und ihr Partner Mo sind aktuell in freudiger Erwartung eines Sohnes. Dass sie wieder einen Jungen bekommen wird, hatte die Influencerin schon seit "Beginn der Schwangerschaft" im Gefühl. "Eigentlich war es schon so, meine Intuition hat mir das schon die ganze Zeit gesagt", meint sie im Interview mit Promiflash. Zwischenzeitlich schien sich Fiona aber nicht mehr allzu sicher – ihre Frauenärztin habe sie hin und wieder "total konfus gemacht". "Die Frauenärztin hat zweimal 'sie' gesagt und dann war ich total verwirrt und dachte: 'Hat sie das jetzt einfach nur so gesagt? Hat sie es aus Versehen gesagt, sagt sie es mit Absicht, um mich durcheinanderzubringen?'", erinnert sich die Reality-TV-Bekanntheit.

Doch die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin kann sich voll und ganz auf ihr Bauchgefühl verlassen. Dass sie einen zweiten Sohnemann erwartet, verkündete Fiona am Montag mit einem Video auf Instagram. "Wir werden noch einen Jungen bekommen – und meine Intuition hat mich nicht getäuscht", schrieb sie zu einem Video, in dem die werdenden Eltern mit einem blauen Nebel überrascht wurden. Doch im Prinzip sei es für das Model eigentlich "zweitrangig", ob es ein Junge oder ein Mädchen wird – "beides ist ein riesiges Geschenk", schwärmte sie. Nun mache sich die Familie auf die Suche nach einem Namen für ihren kleinen Schatz.

Dass sie das Glück einer Schwangerschaft und eines weiteren Nachwuchses erleben darf, stimmt die Social-Media-Beliebtheit überaus dankbar. Zu Beginn des Jahres erlitt sie eine Fehlgeburt. In einem Clip auf Instagram ließ die Beauty die Vergangenheit und das Jetzt noch mal Revue passieren und brachte ihre Gefühle zum Ausdruck. "Wenn ich das Video so anschaue, bekomme ich direkt Tränen in die Augen, weil ich jeden Moment der Trauer, aber eben auch des Glücks, direkt wieder fühle. Vor allem zeigt es, wie das wahre Leben manchmal spielt. Es ist eine Achterbahnfahrt und zeigt eben auch, wie nah Glück und Trauer beieinander liegen", kommentierte sie ihren Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla und ihrem Sohn Leo

Anzeige Anzeige