Bianca Heinicke erläutert Hintergründe ihres Rückzugs 2022

Bianca Heinicke (31) verschwand 2022 ohne Vorankündigung von der Bildfläche der Öffentlichkeit. Nun spricht die Content Creatorin, die zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands gehört, über ihren Rückzug. "In meinem Leben hatte sich zum damaligen Zeitpunkt viel verändert, vor allem privat, durch die Trennung von Julian. Ich hatte das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, wer ich bin", erklärt sie im Spiegel-Interview und fährt fort: "Ich war Ende zwanzig und habe mich gefragt: 'Was will ich eigentlich?' Ich musste die Pause-Taste drücken."

Die YouTuberin, die mit bürgerlichem Namen Bianca Claßen heißt, gibt offen zu, dass sie in diesem Moment nicht an ihre Fans dachte: "Ich habe jahrelang alles aus meinem Privatleben geteilt, aber zu diesem Zeitpunkt war ich emotional und körperlich am Ende. In diesem Moment war ich das erste Mal im Leben egoistisch und habe nur an das gedacht, was für mich gut ist, alles andere war mir egal." Bianca habe zudem selbst nicht gewusst, wann sie wieder in die Öffentlichkeit zurückkehren würde.

In dem Gespräch mit dem Blatt spricht sich die zweifache Mama dafür aus, soziale Medien für Kinder strenger zu regulieren. "Ja, ich wäre für eine Altersbeschränkung", gibt die 31-Jährige zu, aber wirft gleichzeitig ein: "Ich will mich nicht auf ein konkretes Alter festlegen, weil Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich weit entwickelt sein können." In Biancas Augen sollten Schüler jedoch bereits ab der fünften Klasse für die Gefahren und Möglichkeiten sozialer Netzwerke sensibilisiert werden.

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Influencerin

Instagram / biancaheinicke Bibi Claßen, Influencerin

