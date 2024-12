Jamie Foxx scherzt über Dates mit weißen Frauen

Jamie Foxx (56) hat in seinem neuen Netflix-Special "What Had Happened Was...", das am 10. Dezember veröffentlicht wurde, bekannt gegeben, dass er keine Beziehungen mehr mit weißen Frauen eingehen möchte. Der 56-jährige Oscar-Preisträger saß am Klavier und sang: "Schwestern, ich bin hier, um euch zu sagen, ich bin geheilt. Keine weißen Mädchen mehr. Ich meine es ernst." Mit diesem überraschenden Geständnis sorgte Jamie für Lacher, bevor er fleißig weiter über sein Liebesleben diskutierte.

Während seines Stand-up-Programms vertiefte Jamie das Thema und fügte hinzu: "Keine Kartoffelsalate mit Rosinen mehr, keine Spray-Tans, keine großen Brüste ohne Hintern. Keine weißen Mädchen mehr, ich muss es ihnen sagen!", sang er unter dem Gelächter des Publikums. Die Zuschauer reagierten begeistert auf seine humorvolle Performance. Am Ende seiner Show wurde er dann aber wieder ernst und bedankte sich bei allen, die ihn nach seiner gesundheitlichen Krise unterstützt hatten. Im letzten Jahr wurde der Schauspieler nämlich wegen einer Gehirnblutung ins Krankenhaus eingeliefert.

Jamie ist bekannt für seine Offenheit und seinen scharfen Witz. Seine sechsjährige Beziehung mit Katie Holmes (45), die 2019 endete, sorgte ebenfalls für viel Aufmerksamkeit in den Medien. Kürzlich wurde Jamie mit Alyce Huckstepp gesichtet, mit der er seit 2022 in Verbindung gebracht wird und die angeblich auch an der Hochzeit seiner Tochter Corinne (30) teilnahm. Bekanntermaßen fallen beide Frauen in die Kategorie, die Jamie nun offenbar nicht mehr daten will. Ob der Witz daher bei seiner aktuellen Herzdame gut angekommen ist, bleibt offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Comedian

Anzeige Anzeige

Katie Holmes und Jamie Foxx

Anzeige Anzeige

Anzeige