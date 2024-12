Megan Fox soll nach MGK-Trennung nun diesen Promi daten

Die Gerüchteküche um Megan Fox' (38) Datingleben kocht derzeit über! Die Schauspielerin und ihr Verlobter Machine Gun Kelly (34) sollen sich laut Insiderinformationen am Thanksgiving-Wochenende getrennt haben – und das, obwohl sie derzeit ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wenig später machte dann ein Video die Runde, in dem Megan mit dem italienischen Schauspieler und Model Michele Morrone (34) ein sehr intimes Gespräch führt. "Man kann sehen, dass sie sich wahnsinnig zu ihm hingezogen fühlt" oder "Da liegt definitiv etwas in der Luft", schrieben zahlreiche Fans auf X und spekulierten über eine Romanze der beiden Hollywood-Stars.

Wie TMZ nun berichtete, sind das jedoch nur Gerüchte, denn das Video von Megan und Michele sei im Rahmen einer Filmproduktion bereits vor über einem Jahr entstanden. "Alle Anschuldigungen, die über eine Arbeitsfreundschaft hinausgehen, sind einfach unwahr. Sie haben vor einem Jahr einen Film zusammen gedreht. Michele ist derzeit in Italien, um ein anderes Projekt zu drehen", betonte ein Vertreter des "365 Days"-Stars gegenüber dem US-amerikanischen Magazin.

Seit 2022 führen Megan und MGK eine turbulente Beziehung. Seit Thanksgiving soll es bei den beiden nun endgültig aus und vorbei sein. Ein Insider berichtete vor wenigen Tagen im Interview mit Daily Mail von den Gründen für das Liebeszerwürfnis der werdenden Eltern. "Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, ist dramatisch, es ist wie eine nicht enden wollende High-School-Beziehung. Wochen- und monatelang war alles in Ordnung, aber wenn sie sich streiten, geht es um alles oder nichts. An Thanksgiving hat sich das Blatt zum Schlechten gewendet", gab die Quelle an.

Getty Images Michele Morrone im Oktober 2024

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

