Nach Skandal: Jay-Z und Beyoncé müssen ihre Villa räumen

Beyoncé (43) und ihr Ehemann Jay-Z (55) müssen ihr luxuriöses Anwesen in Malibu verlassen, da die verheerenden Waldbrände in Kalifornien mittlerweile auch ihr 190-Millionen-Euro-Haus bedrohen. Das Anwesen befindet sich laut Hello! in Paradise Cove, einer Region, die derzeit unter Evakuierungswarnung steht. Für das Paar kommt diese Krise in einer besonders beschwerlichen Zeit hinzu, da Jay-Z aktuell mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert ist.

Die Brände in Malibu haben innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 3.000 Hektar Land zerstört und sind weiterhin nicht unter Kontrolle. Berichten des Magazins zufolge liegt das Anwesen von Beyoncé und Jay-Z im sogenannten "Warngebiet", das die Feuerwehr von Los Angeles als potenziell gefährlich für Leben und Eigentum einstuft. So werden alle Anwohner mit Haustieren und Viehbestand dringend zur Evakuierung aufgefordert. Da die Familie einen Hund besitzt, fällt auch sie in diese Kategorie und sollte daher sofort ihr Zuhause verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Das beeindruckende Anwesen des Paares liegt an der renommierten "Millionaire's Row" in Malibu und erstreckt sich über großzügige 30.000 Quadratmeter. Mit einem einzigartigen Pool, einer weitläufigen Terrasse und einem atemberaubenden Blick auf den Ozean ist es ein wahres Paradies. Ursprünglich für unglaubliche 296 Millionen Dollar (etwa 281 Millionen Euro) angeboten, konnten die beiden Musikstars den Preis zwar drücken, erwarben das Anwesen dennoch als das teuerste Haus, das je in Kalifornien verkauft wurde, wie TMZ berichtet. Zusammen mit ihren drei Kindern – der Tochter Blue Ivy (12) und den Zwillingen Rumi (7) und Sir (7) – haben sie sich hier ein luxuriöses Zuhause geschaffen. Inmitten all der Herausforderungen hoffen sie nun, dass ihr Anwesen von den Flammen verschont bleibt und sie bald zurückkehren können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der "The Lion King"-Premiere in London, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige