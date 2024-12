Schwangere Prinzessin Sofia zeigt Babybauch in blauem Kleid

Prinzessin Sofia (40) gewährt den Royal-Fans einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch! Wie diese neuen Fotos zeigen, erschien die Frau von Prinz Carl Philip (45) am Dienstagabend in einem eleganten Kleid zu eine Bankett im Anschluss an die Verleihung des Nobelpreises in Stockholm: Die Vierfach-Mama in spe trug zu dem prestigeträchtigen Event eine bodenlange Robe in strahlendem Blau, die ihre gewölbte Körpermitte perfekt umspielte. Dazu kombinierte die schwedische Prinzessin ein funkelndes Diadem und dazu passenden Schmuck.

Das Diadem hat für Sofia einen besonderen emotionalen Wert – die Prinzessin trug das Schmuckstück bereits an ihrem Hochzeitstag. Das ehemalige Model schwor seinem Mann im Jahr 2015 im Rahmen einer fulminanten Trauung die ewige Liebe. Damals trug Sofia ein bodenlanges weißes Brautkleid mit langen Spitzenärmeln. Die Tiara rundete den Look perfekt ab. Der Bräutigam erschien ganz klassisch in einer Uniform vor dem Traualtar.

Sofia und Carl Philip freuen sich derzeit auf ihr viertes Kind, dessen Geburt im März erwartet wird. Das Paar, das seit 2015 verheiratet ist, hat bereits drei Söhne: Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3). In einer im September veröffentlichten Instagram-Mitteilung teilten die beiden ihre Freude über den Familienzuwachs: "Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia haben das große Vergnügen, verkünden zu können, dass die Prinzessin das vierte Kind des Paares erwartet." Bekannt für ihr Engagement in sozialen Projekten, legen Sofia und Carl Philip großen Wert auf ein bodenständiges Familienleben und genießen die Zeit mit ihren Kindern fernab des königlichen Rampenlichts.

Getty Images Prinzessin Sofia und Gary Ruvkun im Dezember 2024 in Stockholm

Getty Images Prinzessin Sofia, Dezember 2024

