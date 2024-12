Behörden untersuchen Video von Liam Paynes Balkonsturz

Die Umstände von Liam Paynes (✝31) tragischem Tod sind noch immer nicht vollends geklärt. Der einstige One Direction-Star stürzte am 16. Oktober 2024 vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires und kam dabei ums Leben. Eine Autopsie ergab, dass Liam sofort nach seinem Sturz, der "mehrfache traumatische Verletzungen" verursachte und infolgedessen zu "inneren und äußeren Blutungen" führte, gestorben war. Wie Mirror nun berichtet, untersuchen die polizeilichen Behörden derzeit Überwachungsmaterial des tödlichen Sturzes, um Aufschluss darüber zu erlangen, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Bisher sei das Filmmaterial nämlich noch nicht Teil der ausführlichen Untersuchung gewesen, die von Staatsanwalt Andrés Madrea durchgeführt wurde.

Richterin Laura Bruinard, die die laufenden Ermittlungen leitet, hat zudem kürzlich angeordnet, dass alle Verdächtigen sowie Zeugen umfassend befragt werden. Darüber hinaus sollen 22 weitere Untersuchungen an Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten, die bei Durchsuchungen sichergestellt wurden, durchgeführt werden. Ein drei Terabyte großes Western-Digital-Laufwerk, das von dem örtlichen Restaurant übergeben wurde und möglicherweise relevante Aufnahmen enthält, wird ebenfalls analysiert.

Im Zentrum der Untersuchungen stehen inzwischen fünf Verdächtige. Zunächst konzentrierten sich die Ermittlungen lediglich auf drei Männer, die festgenommen wurden, da sie Liam mutmaßlich mit Drogen versorgt haben sollen. Die toxikologische Untersuchung hatte ergeben, dass der Sänger zum Zeitpunkt seines Todes einen gefährlichen Mix aus mehreren Substanzen im Körper hatte, darunter Antidepressiva, Alkohol und verschiedene illegale Drogen. Nun wurden auch zwei weitere Mitarbeiter des Hotels in die Ermittlungen einbezogen, darunter der Chef-Rezeptionist, der kurz vor dem tödlichen Sturz einen Notruf abgesetzt hatte, sowie der Sicherheitschef der Hotelanlage.

Will / MEGA Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

