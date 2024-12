Deutschrapper macht Mega-Tour: Apache füllt wieder Arenen

Zwei Meter geballtes Deutschrap-Talent: Apache 207 (27) reitet die Erfolgswelle! Aus diesem Grund kündigte er im Oktober über Instagram seine neue Tour an. Ganze zwei Jahre wird der Künstler ab 2025 sämtliche Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz abklappern. Doch bei einem Auftritt pro Arena wird es nicht bleiben: Allein die Uber Arena in Berlin möchte Apache ganze vier Tage hintereinander füllen! Bis zu 17.000 Plätze hat diese zu bieten, und laut der offiziellen Ticketseite Eventim werden sie auch gebraucht: Schon jetzt sind die Konzerte fast ausverkauft!

Bei dem Rapper folgt eine Arena-Tour der nächsten. Im Sommer dieses Jahres spielte Apache, mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman, bereits ausverkaufte Konzerte in Arenen. Dafür bedankte er sich über Instagram bei seinen Fans: "Ich habe jedes Konzert geliebt, als wäre es mein erstes, ich vermisse jedes Konzert, als wäre es mein letztes." Er beschrieb, wie gut es ihm momentan gehe und dass es eine Ehre sowie ein Privileg sei, diese Tour gespielt zu haben. Im Anschluss bedankte er sich unter anderem auch bei seiner Crew: "Danke an alle, danke für alles, danke für immer!"

Doch wieso füllt der Künstler überhaupt so viele Arenen? Mit seinem besonderen 80s-Vibe und Rap-Stil eroberte er 2019 die Fans mit seinem Song "Kein Problem". Danach folgte der Nummer eins Hit "Roller", welcher 2023 sogar den Weihnachtskracher "Last Christmas" überholte. Neben seinen Solo-Erfolgen zählt auch die Zusammenarbeit mit berühmten Künstlern wie Udo Lindenberg (78) und Ayliva (26) zu seinen Trophäen. Für seinen gemeinsamen Hit "Komet" mit Udo erlangte er laut GfK Entertainment den erfolgreichsten Nummer-eins-Hit aller Zeiten in Deutschland. Auch "Wunder", ein Song mit der Künstlerin Ayliva, holte laut aktuellen Spotify-Daten über 115 Millionen Streams.

Anzeige Anzeige

Instagram / udolindenberg Udo Lindenberg und Apache 207, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige