Apache 207 bricht den Chart-Rekord von "Last Christmas"!

"Apache bleibt gleich"! Der deutsche Rapper Apache 207 erlangte im April 2019 seinen Durchbruch im Musikgeschäft mit dem Titel "Kein Problem". Ende des Jahres brachte er den Disco-Klassiker "Roller" heraus, der auf Anhieb Platz zwei der deutschen Charts erklomm. Bis heute hält sich der Song konstant in den Single-Charts und rückte damit dem Rekord-Weihnachtssong "Last Christmas" auf die Pelle. Jetzt hat es Apache geschafft: "Roller" zog an "Last Christmas" vorbei!

Wie GfK Entertainment als Ermittler der offiziellen Deutschen Charts bekannt gab, übertraf der Rap-Hit den Kult-Song von Wham! um eine Woche. Damit stellte der gebürtige Mannheimer einen neuen Chart-Rekord auf! Das Lied "Roller" ist nun bereits seit 162 Wochen in den Top 100. Die Kombination aus Eurodance und Straßenrap scheint bei den Fans gut anzukommen. Der Haken ist, dass "Last Christmas" im Dezember wieder aufholen könnte.

"Roller" ist nicht der einzige Apache-Hit, der durch die Decke ging! Im Januar hatte der Rapper den Song "Komet" mit der Musiklegende Udo Lindenberg (76) veröffentlicht. Und dieser schlug auch wirklich ein wie ein Komet: Er kletterte direkt an die Spitze der Charts. Allein hatte Udo dieses Ziel trotz seiner jahrelangen Karriere nicht erreicht. Der Rocker sei überglücklich über die Zusammenarbeit mit Apache.

Instagram / apache_207 Apache 207, 2021

Instagram / apache_207 Apache 207, Rapper

Getty Images Udo Lindenberg auf den LEA Awards 2016

