Drei weitere Frauen beschuldigen P. Diddy des Missbrauchs

Sean "Diddy" Combs (55) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die sein ohnehin stark angeschlagenes Image weiter strapazieren. Drei bisher anonyme Klägerinnen werfen dem Rapper vor, sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Die Anschuldigungen stammen aus den Jahren ab 2019 und sind damit deutlich jüngeren Datums als einige frühere Vorwürfe. Zwei der Frauen berichten laut TMZ, in Hotelzimmern Opfer der Übergriffe geworden zu sein, während die dritte behauptet, P. Diddy habe sie in seiner Residenz in den Hamptons missbraucht.

Die Ähnlichkeiten zwischen den Schilderungen der drei Frauen sind auffällig: Alle berichten, dass sie auf Partys in P. Diddys Umfeld alkoholische Getränke angeboten bekamen und nach dem Konsum schnell das Bewusstsein verloren. Erst, als sie wieder zu sich kamen, hätten sie die schrecklichen Handlungen bemerkt, die an ihnen verübt worden seien. Eine der Klägerinnen gab an, dass der Übergriff gefilmt worden sei und ihr P. Diddys Mitarbeiter im Anschluss 2.500 Dollar überreicht habe. Angst und Scham nannten die Frauen als Gründe dafür, weshalb sie die Vorfälle zunächst nicht zur Anzeige gebracht hätten.

P. Diddy sitzt aktuell bereits aufgrund zahlreicher schwerer Anklagen – von sexuellen Übergriffen über Erpressung bis hin zu Menschenhandel – in Untersuchungshaft. Seine Anträge, auf Kaution freigelassen zu werden, wurden bereits mehrfach abgelehnt, was bedeutet, dass er bis mindestens zu seinem Prozess im Mai in Haft bleibt. Schon vor dem Aufbranden der ersten Anschuldigungen war der 55-Jährige immer wieder in einzelne Skandale verwickelt gewesen, konnte sich aber dennoch eine schillernde Karriere als Musiker und Unternehmer aufbauen. Ob sich sein Image von dem nun kontinuierlich wachsenden Berg an Vorwürfen jemals erholen wird, erscheint zunehmend fraglich.

Getty Images P. Diddy im Februar 2005

Getty Images P. Diddy, 2019 in Los Angeles