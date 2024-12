Lukas Baltruschat will nichts mehr von Ex-Flirt Jenny wissen

Bei den ersten Reality Awards am vergangenen Samstag wurden Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (26) in der Kategorie "Lovestory des Jahres" nominiert. Die beiden Realitystars lernten sich im TV kennen und wollten den Kontakt anschließend intensivieren – doch daraus wurde nichts. Im Rahmen der Veranstaltung hakte Promiflash bei Lukas nach und wollte wissen, wie der aktuelle Stand zwischen den beiden einstigen Are You The One – Reality Stars In Love-Kandidaten ist. Auf diese Frage fand er klare Worte: "Ich bin sehr durch mit dieser Frau."

Gegenüber Promiflash verriet Lukas außerdem, dass er Jennifer noch einmal über den Weg gelaufen ist. Ganz freiwillig war das allerdings nicht: "Wir sind uns noch mal persönlich begegnet – gezwungenermaßen. Wir haben uns nicht noch einmal privat ausgesprochen, aber ich glaube, das ist von uns beiden überhaupt nicht gewollt." Nach "Are You The One – Reality Stars in Love" äußerte sich auch Jennifer über den Kennlernstatus der beiden und brachte ein wenig Licht ins Dunkel. Sie wetterte auf TikTok: "Die ganze Zeit, während ich mit Lukas in Kontakt stand, habe ich so viele räudige Nachrichten, Fotos [und] Videos bekommen. Ich bin raus! Ich habe so eine Scheiße nicht nötig."

Lukas und Jennifers Lovestory begann eigentlich recht romantisch. Nachdem sich die beiden in der Realityshow sicher waren, sich intensiver kennenlernen zu wollen, pflegten sie auch nach der Ausstrahlung weiterhin Kontakt. Anschließend wendete sich das Blatt allerdings, denn Jennifer machte öffentlich, dass Lukas sie betrogen hat. Schon in seiner vorherigen Beziehung mit Chiara Fröhlich (27) konnte der 30-Jährige seine Finger nicht bei sich lassen. Bei Prominent getrennt beichtete er seiner Ex-Partnerin seinen Fehltritt. "Lukas, du hast mich mit ihr betrogen. Du hast das ganze Wochenende bis Montag mit ihr verbracht und hast deine Partnerin zu Hause sitzen lassen. Und du wusstest, dass ich gerade durchdrehe und mir Sorgen mache und ein schlechtes Gefühl hatte. Und kackendreist hast du mir in meine Fresse gelogen", ärgerte sich Chiara bei der gemeinsamen Aussprache über ihren Ex.

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Realitystar

Fine Lohmann Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich bei den Reality Awards 2024, Dezember 2024

