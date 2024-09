Kein Match: "Are You The One?"-Jenny und Lukas verzweifelt

In der aktuellen Doppelfolge Are You The One – Reality Stars in Love bekommen Jennifer Iglesias (25) und Lukas Baltruschat (30) endlich eine Antwort auf die Frage, die sie wohl am meisten beschäftigte: Sind sie ein Perfect Match? Die beiden hatten sich in den vergangenen Wochen immer mehr angenähert – doch siehe da: Laut der Matchbox sind sie auf Papier kein kompatibles Pärchen. Die Erkenntnis sorgt für ein Gefühlschaos. "Ich hinterfrage mich selber: 'Jenny, wie kann das sein? Du hattest so ein gutes Bauchgefühl. Ich dachte, du hast irgendwie aus deiner Vergangenheit gelernt, jetzt endlich mal die richtigen Menschen auszusortieren und einzusortieren'", offenbart die Love Island-Bekanntheit.

Jenny führt weiter aus, sie sei sich ziemlich sicher mit dem ehemaligen Prominent getrennt-Teilnehmer gewesen – daher sei die Situation für die 25-Jährige "sehr surreal". Trotzdem betonen die zwei weiterhin, dass dies nichts an ihren Gefühlen füreinander ändere. "Meine Gefühle für dich sind so was von mehr als echt und das merke ich so krass daran, wie abgef*ckt ich bin, dass wir ein No Match sind, dass ich Tränen zurückhalten muss und solche Sachen", stellt Lukas gegenüber Jenny klar. Außerdem gibt er zu, er habe Angst davor, dass die neue Erkenntnis doch dazu führen könne, dass sie sich gegen ihn entscheide. Doch die Influencerin erklärt: "Ich sehe mich in der realen Welt gerade mit niemandem, außer mit Lukas."

Mittlerweile scheint die Beziehung von Jenny und dem einstigen Bachelorette-Kandidaten aber anders auszusehen. Denn obwohl sie sich während der beliebten Reality-TV-Show ihre Liebe gestanden haben, vermittelt die dunkelhaarige Beauty im Netz immer wieder den Eindruck, als sei aus ihnen kein Paar geworden. In einem Video auf TikTok zeigte sie sich perplex guckend und ungläubig lachend, während folgende Worte erscheinen: "Wie ich selber darüber lachen muss, wie verwirrt ich bei AYTO war." Ihren Beitrag betitelte sie zudem mit: "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll."

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Influencer

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

