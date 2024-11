"Schauspieler": Promi-Büßen-Jörg rechnet mit Thorsten ab

Ist die Bromance zwischen Jörg Hansen und Thorsten Legat (56) etwa schon wieder vorbei? Allem Anschein nach – ja! Eigentlich suggerierten der Realitystar und der einstige Profifußballer bei Das große Promi-Büßen den Eindruck, dass zwischen ihnen eine Freundschaft besteht. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" rechnet der "Stranger Sins"-Teilnehmer jetzt mit seinem Ex-Kumpel ab. "Während der Show war ich mit Thorsten eigentlich super. Er war so für mich der Anker, mit dem ich halt viel reden konnte, aber es hat sich halt auch danach ganz viel herauskristallisiert, dass er nur ein Schaumschläger ist und der größte Schauspieler überhaupt", wettert Jörg.

Damit aber nicht genug! Jörg nutzt die Gelegenheit, um seinem Ärger Luft zu machen. "Wenn ich mir das heute angucke, mit einem gewissen Abstand, und ich sehe, wie der da seine Krokodilstränen verliert – also kann ich wirklich nur sagen: 'Größter Schauspieler und falscheste und linkeste Person, die ich jemals in meinem ganzen Leben kennengelernt habe'", poltert er weiter. Auf die Frage hin, welche Intention Thorsten mit seiner Teilnahme wohl verfolge, kennt der Blondschopf die Antwort ganz genau: "Es geht nur um Sendezeit. Es ist ein Schauspiel."

In der vergangenen Doppelfolge gab es allerdings eine Situation, die die Männerfreundschaft ins Wanken brachte. Von Jörgs Runde der Schande waren die anderen "Das große Promi-Büßen"-Teilnehmer zutiefst schockiert – auch Thorsten! "Ganz ehrlich, dazu fällt mir nichts ein. Das ist eigentlich ekelerregend. So was macht man nicht", resümierte er die zuvor gesehenen Szenen seines Kumpels. Die Enttäuschung des Familienvaters war offenbar so groß, dass ihm sogar Tränen die Wange herunterkullerten. Nach einem Klärungsgespräch zwischen Jörg und Thorsten schien die Welt dann allerdings wieder in Ordnung zu sein.

Joyn Jörg Hansen und Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

Joyn. Thorsten Legat bei "Das große Promi-Büßen", 2024

