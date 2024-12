Verbringt Prinzessin Eugenie Feiertage mit Meghan und Harry?

Prinzessin Eugenie (34) steht vor einer schwierigen Entscheidung. Laut OK! wurde die Cousine von Prinz Harry (40) sowohl von ihm als auch von Herzogin Meghan (43) eingeladen, mit ihrer Familie die Feiertage in Kalifornien zu verbringen, als auch von König Charles III. (76), Weihnachten traditionell auf Schloss Sandringham zu feiern. Nun muss sie sich entscheiden, ob sie die Festtage mit Harry und Meghan in Montecito oder mit dem Rest der Royals in England verbringt.

Eine dem Königshaus nahestehende Quelle berichtete dem Express, dass Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) sich in einer unangenehmen Lage befinden. "Harry und Meghan haben Eugenie und Jack eingeladen, während der Feiertage mit ihnen nach Kalifornien zu kommen", erklärte die Quelle. "Es ist eine sehr schwierige Position für Eugenie, weil sie auch nach Sandringham eingeladen wurde." Eugenie pflegt eine enge Beziehung zu Harry und möchte diese nicht gefährden, gleichzeitig ist sie sich aber auch ihrer Verpflichtungen gegenüber der königlichen Familie bewusst.

Eugenie und Harry verbindet schon seit Jahren eine besondere Freundschaft. In der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" waren private Aufnahmen der beiden zu sehen, als Eugenie ihren Cousin in den USA besuchte. "Eugenie und Harry waren zeitweise fast unzertrennlich", so die Quelle weiter. Die Prinzessin wünscht sich, dass ihre Kinder eine enge Beziehung zu Harrys und Meghans Kindern aufbauen können. Gleichzeitig möchte sie jedoch das Verhältnis zum Rest der Familie nicht belasten, insbesondere nach den Spannungen, die nach Harrys öffentlich geäußerter Kritik an der königlichen Familie entstanden sind. Es bleibt abzuwarten, wie Eugenie sich entscheiden wird.

Getty Images Prinzessin Eugenie bei der Hochzeit von Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

Getty Images Prinzessin Eugenie, Juni 2017

