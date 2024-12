Belastend: Marlisa Rudzio leidet schon wieder an Hautkrebs

Marlisa Rudzio (35) erhielt erneut eine erschütternde Diagnose: Bei der Influencerin wurde zum zweiten Mal Krebs festgestellt. Zu Gast im "Reality Check" offenbart sie: "Vor Kurzem wurde wieder schwarzer Hautkrebs an meinem Rücken diagnostiziert. Das wurde dann weggeschnitten." Ihre Erfahrungen mit den Melanomen setzen der Schauspielerin ganz schön zu. Jeden Tag schaue sich die Reality Queens-Teilnehmerin seinen Körper an und befürchte das Wachstum neuer Krebszellen. Obendrein habe sie einen Leberfleck an der Hand, der momentan von den Ärzten beobachtet werde.

Vor eineinhalb Jahren war erstmals ein bösartiger Tumor bei Marlisa entdeckt worden. Damals fiel der Realitystar aus allen Wolken: "Meine Welt ist zusammengebrochen und ich habe nur geheult." Sie habe die erschreckende Diagnose zu Beginn für sich behalten und sich den nötigen Eingriffen unterzogen. "Ich wurde operiert, dann wurde das eingeschickt und ich musste noch einmal operiert werden. Dann wurden die Lymphknoten an meiner Leiste entfernt", erinnert sich die Blondine in der TV-Show.

Ihre gesundheitlichen Probleme macht Marlisa momentan ohne einen Partner an ihrer Seite durch. Im Sommer ging ihre Beziehung mit Fabio De Pasquale (30) endgültig in die Brüche. In der RTL-Sendung erklärt die Beauty nun, dass sie noch auf ihre große Liebe wartet. "Ich bin eine kleine Romantikerin, und ich hoffe, dass es noch passieren wird. So langsam gebe ich aber die Hoffnung auf", gibt die 35-Jährige offen zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio beim Arzt

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Reality-TV-Teilnehmerin, mit ihrem Partner

Anzeige Anzeige