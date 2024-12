Bis zu den Händen: Marc-Robin Wenz ist jetzt volltätowiert

Marc-Robin Wenz' Leidenschaft für Kunst geht sogar bis unter die Haut. Das verriet eine Instagram-Story, in der der Realitystar lediglich in einem weißen Feinrippunterhemd vor einem Spiegel posiert. In dem kurzen Clip dürften seinen Fans vor allem die flächendeckenden Tattoos ins Auge gestochen sein: Marc-Robin ist mittlerweile vom Hals bis zu den Händen mit Verzierungen geschmückt. Vergleicht man diese Aufnahme mit einem Bild von vor rund zwei Jahren, fällt auf: Seit seiner Teilnahme an Temptation Island sind einige Tattoos hinzugekommen.

Bevor Marc-Robin in die Reality-TV-Welt eintauchte, zierten bereits einige Motive seine Arme – das ist allerdings kein Vergleich zum heutigen Stand der Dinge. Damals hatte der Ex von Michelle Kaminsky weder einen volltätowierten Hals noch volltätowierte Hände. Heute zieren die Hände des Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidaten verschiedene Motive, wie beispielsweise eine aufgehende Rose, die sich über seine Finger erstreckt.

Marc-Robin hat allerdings nicht nur in Sachen Körperschmuck Gas gegeben, sondern unter anderem auch bei seiner Körperbehaarung. Im Oktober ließ er sich Haare am Hinterkopf und am Bart transplantieren. "Habe so viel Betäubung in der Birne […]. Aber ich fühle mich einwandfrei. Also kein Scherz – könnte nicht besser sein", berichtete er damals nach der Behandlung auf Instagram. Begleitet wurde er von Ex-Freundin Michelle. Obwohl die Beziehung der beiden während des TV-Treuetests "Temptation Island" scheiterte, pflegen Marc-Robin und Michelle heute ein freundschaftliches Verhältnis.

