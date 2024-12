Blake Lively glänzt in Gelb bei den Beauty Inc Awards in NYC

Gossip Girl-Star Blake Lively (37) sorgte am Mittwoch, dem 11. Dezember, für Aufsehen, als sie bei den 2024 Beauty Inc Awards im Rainbow Room in New York City erschien. Die Schauspielerin überraschte in einem stylischen gelben Outfit, das einen Hauch von Sonnenschein in die Wintermonate brachte, wie Fotos der DailyMail zeigen. In einem locker sitzenden, hellgelben Blusenhemd und passenden engen Hosen strahlte Blake förmlich und bewies erneut ihr Händchen für modische Statements. Anlass ihres Auftritts war die Verleihung der Auszeichnung als Newcomerin des Jahres für ihre neu lancierte Haarpflegelinie.

Blake komplettierte ihren Look mit bunten Christian Louboutin Pumps im hawaiianischen Design, die geschickt Farbakzente setzten. Als Accessoire trug sie eine gesteppte, hellgelbe Chanel-Tasche, die perfekt zu ihrem Outfit passte. Ihre honigblonden Locken fielen in sanften Wellen über ihre Schultern und ihr Make-up betonte ihren natürlichen Glanz mit einem Hauch von Rosé auf den Lippen. Dieser farbenfrohe Auftritt ist für ihre Fans wohl eine willkommene Abwechslung nach dem Drama um den Film "It Ends With Us".

Die Auszeichnung als Newcomerin des Jahres erhielt Blake für ihre Haarpflegelinie "Blake Brown Beauty", die sie im August nach siebenjähriger Entwicklungszeit vorstellte. Die Kollektion umfasst acht Produkte, darunter Shampoos, Masken und Mousses, die Blakes eigene Haarpflegeroutine widerspiegeln. In Interviews erklärte sie, dass sie nach Produkten gesucht habe, die saubere Formeln, hervorragende Leistung und einen erschwinglichen Preis kombinieren – und schließlich selbst aktiv wurde, um diese Lücke zu füllen. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Unternehmerin ist Blake auch Mutter von vier Kindern und seit 2012 mit dem Schauspieler Ryan Reynolds (48) verheiratet. Das multitalentierte Paar gilt als eines der beliebtesten in Hollywood, bekannt für seinen Humor und seine Bodenständigkeit.

Getty Images Blake Lively im August 2024

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

