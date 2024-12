Datet Marc-Robin Wenz nach Asena-Flirt im Moment wieder?

Bei Are You The One – Reality Stars in Love funkte es heftig zwischen Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff. In der Wiedersehensshow nach der Ausstrahlung mussten sie ihre Fans aber enttäuschen: Im echten Leben hat es mit den beiden TV-Sternchen nicht geklappt. Promiflash hat Marc-Robin am vergangenen Wochenende bei den Reality Awards in Köln getroffen und nachgehakt, wie es in seinem aktuellen Dating-Leben so aussieht. An der "Dating-Front" sei er gerade "nicht direkt aktiv". An seinem Beziehungsstatus habe sich aber seit AYTO nichts geändert: "Ich bin Single auf jeden Fall."

Der The 50-Star erzählt, dass er nach den Dreharbeiten noch zwei bei drei Wochen mit Asena in Kontakt gewesen sei. Das war dann aber schon das Ende ihrer Liaison. Inzwischen wirkt er gefasst darüber, beim Wiedersehen nach der gemeinsamen Zeit in Thailand machte er aber kein Geheimnis daraus, dass er es gerne weiterhin mit der Beauty probiert hätte. "Weiß nicht, manchmal soll es vielleicht einfach nicht sein. Ich hätte es gerne gehabt, aber was will man machen. [...] Ist schon traurig, wenn man das so sieht", gestand Marc-Robin, nachdem Moderatorin Sophia Thomalla (35) den Anwesenden einen Zusammenschnitt ihrer gemeinsamen Zeit vorgespielt hatte. Neben intimen und auch heißen Momenten zu zweit waren zwischen den beiden sogar schon Begriffe wie "Seelenverwandter" gefallen. Das Ende des Flirts sei eher von Asena ausgegangen.

In der Reality-TV-Welt ist der Sonnyboy aber alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Vielen Zuschauern ist er durch seinen Auftritt bei Temptation Island im Gedächtnis geblieben. Dort unterzog er sich im Jahr 2022 mit seiner damaligen Freundin Michelle Kaminsky dem ultimativen Treuetest. Diesen setzte Marc-Robin aber gehörig in den Sand, als er mit einer der Verführerinnen fremd knutschte. Ein Jahr später trat das Ex-Paar gemeinsam bei Prominent getrennt an. Auch wenn sie dort teilweise sehr vertraut wirkten, fanden sie nicht wieder zueinander.

