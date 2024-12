Diese Musiker sind Gewinner der Billboard Music Awards 2024

Am Donnerstag standen für die Stars der Musikbranche die Billboard Music Awards auf dem Plan. Durch den Abend führte Comedian Michelle Buteau und sorgte für einige Lacher im Publikum. Gleich zu Beginn des Abends durfte sich Dua Lipa (29) mit ihrem Song "Houdini" über den Preis in der Kategorie "Top Dance/Electronic Song" freuen. "Danke für all die Liebe und Unterstützung und dafür, dass ihr mit mir getanzt habt", freute sich die Sängerin während ihrer Danksagung, wie E! News berichtet.

In der Kategorie "Top Artist" buhlten Sabrina Carpenter (25), Zach Bryan, Drake (38), Taylor Swift (35) und Morgan Wallen um den Sieg. Durchsetzen konnte sich letztendlich die "Cruel Summer"-Interpretin. "Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr die Dinge, die ich gemacht habe, akzeptiert habt und dass ihr euch so sehr für meine Musik interessiert habt. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ihr mir machen konntet, also vielen Dank. Ich liebe es. Es ist genau das, was ich wollte", schwärmte Taylor in ihrer Videobotschaft.

Der Abend war gespickt mit den aufregendsten Auftritten der verschiedensten Musiker. Unter anderem begeisterte Shaboozey (29) das Publikum mit seinem gesanglichen Talent und performte den Song "A Bar Song (Tipsy)". Mit seiner Musik möchte er für sozialkritische Themen sensibilisieren und erklärte im Oktober gegenüber Billboard: "Ich mache einfach Musik, die ich liebe. Es ist cool, anerkannt zu werden, aber ich mache Musik für eine Gruppe von Menschen, die normalerweise unterrepräsentiert sind. Das werde ich auch weiterhin tun."

Das sind alle Gewinner des Abends:

"Top Song Sales Artist": Shaboozey

"Top Billboard Global 200 Artist": Taylor Swift

"Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song": Benson Boone mit "Beautiful Things"

"Top Billboard Global": Taylor Swift

"Top R&B Artist": SZA (34)

"Top R&B Male Artist": Tommy Richman

"Top R&B Female Artist": SZA

"Top R&B Touring Artist": Bruno Mars (39)

"Top Rap Artist": Drake

"Top Rap Male Artist": Drake

"Top Rap Female Artist": Doja Cat (29)

"Top Rap Touring Artist": Travis Scott (33)

"Top Country Artist": Morgan Wallen

"Top Country Male Artist": Morgan Wallen

"Top Country Female Artist": Beyoncé (43)

"Top Country Duo/Group": The Red Clay Strays

"Top Country Touring Artist": Zach Bryan

"Top Rock Artist": Zach Bryan

"Top Rock Duo/Group": Linkin Park

"Top Hard Rock Artist": Linkin Park

"Top Rock Touring Artist": Coldplay

"Top Latin Song": FloyyMenor & Cris MJ mit "Gata Only"

"Top Latin Artist": Bad Bunny (30)

"Top Latin Male Artist": Bad Bunny

"Top Latin Female Artist": KAROL G

"Top Latin Duo/Group": Fuerza Regida

"Top Latin Touring Artist": Luis Miguel

"Top Global K-Pop Artist": Stray Kids

"Top Rock Album": Noah Kahan, "Stick Season"

"Top Hard Rock Album": Sleep Token, "Take Me Back to Eden"

"Top Latin Album": Bad Bunny, "nadie sabe lo que va a pasar mañana"

"Top K-Pop Album": Jung Kook, "GOLDEN"

"Top Dance/Electronic Album": Charli XCX (32), "BRAT"

"Top Christian Album": Elevation Worship, "CAN YOU IMAGINE?"

"Top Gospel Album": Maverick City Music, Chandler Moore & Naomi Raine, "The Maverick Way Complete: Complete Vol 02"

"Top Hot 100 Song": Teddy Swims, "Lose Control"

"Top Streaming Song": Zach Bryan feat. Kacey Musgraves (36) mit "I Remember Everything"

"Top Radio Song": Teddy Swims mit "Lose Control"

"Top Selling Song": Shaboozey mit "A Bar Song (Tipsy)"

"Top Collaboration": Post Malone (29) feat. Morgan Wallen mit "I Had Some Help"

"Top Billboard Global 200 Song": Benson Boone mit "Beautiful Things"

"Top Global K-Pop Song": Jung Kook mit "Standing Next to You"

"Top Afrobeats Song": Tyla mit "Water"

"Top Dance/Electronic Song": Dua Lipa mit "Houdini"

"Top Christian Song": Elevation Worship feat. Brandon Lake, Chris Brown (35) & Chandler Moore mit "Praise"

"Top Gospel Song": CeCe Winans "That’s My King"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Buteau Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaboozey, Country-Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige