Billboard Music Awards: Dieser Sänger besiegt Taylor Swift!

Sie waren die großen Gewinner! Am vergangenen Sonntag wurden im Rahmen der Billboard Music Awards die größten Talente der Musikbranche geehrt. In insgesamt 62 Kategorien aus allen Genres werden die begehrten Trophäen verliehen. Favoritin des Abends war Taylor Swift (33): Die Sängerin ging mit unglaublichen 20 Nominierungen ins Rennen. Doch ein in Deutschland bisher noch unbekannter Songwriter konnte das Pop-Schwergewicht übertreffen!

Abräumerin des Abends war, wie prophezeit, Taylor Swift! Der Popstar gewann zehn Trophäen. In einer Videobotschaft dankte sie ihren Fans für die Unterstützung, insbesondere für ihre sehr erfolgreiche Eras-Tour. Sie wurde jedoch übertroffen von Morgan Wallen! Der Country-Sänger erhielt elf der begehrten Auszeichnungen. "Von der letzten Preisverleihung bin ich mit leeren Händen nach Hause gegangen und jetzt habe ich nicht genug Hände für all diese Preise", freut sich der "Last Night"-Interpret.

"Ich bin so dankbar, dass meine Fans mit mir durch die Hits und die Misserfolge gegangen sind", betont der umstrittene Musiker. Morgan hatte zuvor viel Kritik einstecken müssen, nachdem 2021 ein Video von ihm im Netz kursiert war, in dem er eine rassistische Bemerkung machte. Auftreten durfte er bei der Billboard Preisverleihung jedoch trotzdem.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Morgan Wallen, Country-Sänger

Getty Images Morgan Wallen, 2023 in Nashville, Tennessee

