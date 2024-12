Hailey Bieber freut sich für Selena Gomez nach Verlobung

Hailey Bieber (28), die Ehefrau von Popstar Justin Bieber (30), hat auf die Verlobung von Selena Gomez (32) reagiert, indem sie den Instagram-Post der Sängerin vom 12. Dezember mit einem "Gefällt mir" markierte. In dem Post hatte die "Lose You To Love Me"-Interpretin und Ex von Justin ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (36) bekannt gegeben. Trotz der angeblichen Spannungen zwischen den beiden zeigte Hailey damit öffentlich ihre Unterstützung für Selena.

Die Gerüchte um eine Fehde zwischen Hailey und Selena fanden 2023 ihren Höhepunkt, als Fans Hailey und ihre Freundin Kylie Jenner (27) beschuldigten, sich über Selenas Augenbrauen lustig gemacht zu haben. Dies führte zu einem Shitstorm gegen Hailey, bei dem Selena schließlich eingreifen musste. Sie appellierte an ihre Fans: "Hailey Bieber hat mich kontaktiert und mir mitgeteilt, dass sie Morddrohungen und hasserfüllte Nachrichten erhält. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Niemand sollte Hass oder Mobbing erfahren müssen. Ich stehe für Freundlichkeit und möchte, dass das alles aufhört." Diese Botschaft verbreitete Selena über ihre Social-Media-Kanäle.

Hailey äußerte sich später in einem Podcast zu der Situation und betonte, dass es keine Fehde zwischen ihr und Selena gebe. "Ich denke nicht, dass es um mich, Hailey Bieber, und Selena Gomez geht. Es geht nicht darum, zwei Frauen gegeneinander auszuspielen", sagte sie. "Es geht um den widerlichen Hass, der aus völlig erfundenen und verdrehten Erzählungen entstehen kann. Das kann wirklich gefährlich sein." Selena und Justin führten von 2010 bis 2018 eine On-Off-Beziehung. Nach ihrer letzten Trennung fanden Justin und Hailey zusammen und verlobten sich im Juli 2018. Trotz der komplizierten Geschichte zwischen den Dreien scheinen Hailey und Selena nun Frieden geschlossen zu haben.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei einem Event im Jahr 2011

