Jessi glaubt, dass Temptation-Maxi in Germain verliebt ist

Jessica Hnatyk und Germain Wolf unterziehen sich aktuell bei Temptation Island V.I.P. dem ultimativen Treuetest. Besonders Verführerin Maxi scheint ein Auge auf den Realitystar geworfen zu haben – und nach dem Einzellagerfeuer in der elften Folge suchte Germain ausgerechnet bei ihr Trost. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet seine Partnerin, was sie davon hält. "Meine Meinung zu Maxi ist ganz klar: Sie ist kein Girls-Girl. Schon seit Beginn, als sie öfter seinetwegen geweint hat, habe ich gecheckt, dass sie ihren Job als Verführerin verfehlt", machte Jessi deutlich. Sie ergänzte: "Meiner Meinung nach testet sie ihn nicht für mich, sondern verliebt sich und nutzt jede Chance, ihn von mir wegzubekommen."

Die Bilder beim Lagerfeuer haben Germain offenbar sehr getroffen. In gleich mehreren Ausschnitten ist zu sehen, wie Jessi schlecht über ihn redet – unter anderem erwähnt sie, dass er zu dünne Beine habe und seine Ohrringe sie stören würden. Damit aber noch nicht genug: Auch dass er keinen Führerschein besitzt und eine turbulente Dating-Vergangenheit hat, scheint seine Freundin nicht gerade zu schätzen. "Jessi hat mich krass enttäuscht und verletzt. Sie ist sehr persönlich geworden. Es kann sein, dass ich jemandem näherkomme, wer weiß ...", deutete Germain daraufhin im Einzelinterview an.

Jessi und Germain lernten sich in der vierten Staffel von Ex on the Beach kennen – zwischen ihnen funkte es direkt. Nach der Ausstrahlung gaben die beiden bekannt, nun ein Paar zu sein. Danach ging es Schlag auf Schlag: Die Influencerin kehrte ihrer Heimat Nordrhein-Westfalen den Rücken und zog zu dem einstigen Basketballspieler nach Berlin. "Ein Jahr Fernbeziehung, etliche Bahnstreiks, einige Tränen und viele Hürden später ziehen wir nun endlich zusammen!", schwärmten sie noch zu Beginn des Jahres auf Instagram.

Instagram / __maxisophie Maxi, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2024

RTL / Kimberly Schäfer Jessica Hnatyk und Germain Wolf bei "Temptation Island V.I.P." 2024

