Quotentief: "Love Island VIP" fiel bei Zuschauern durch

Mit der ersten Staffel von Love Island VIP wurde ein Neuanfang der beliebten Reality-TV-Show Love Island gewagt. Bei der Fernsehausstrahlung konnte das Datingformat allerdings keine Erfolgszahlen erzielen: Ausgerechnet zum großen Finale sackte die Anzahl der Zuschauer laut DWDL.de noch einmal ab. Im Vergleich zum Staffelauftakt, der mit 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreich verlief, reichte es in der letzten Folge nur noch für einen Marktanteil von 2,9 Prozent der Zielgruppe. Damit verlor die Show rund 170.000 TV-Zuschauer, die sie nicht bis zum Ende packend unterhalten konnte – trotz Ausstrahlung zur besten Sendezeit.

Das Einbeziehen der Streaming-Nutzer bietet allerdings einen Lichtblick, denn "Love Island VIP" performte auf RTL+ um einiges besser. In den aktuell berichteten Zahlen von der letzten Novemberwoche erreichte die Show dort 580.000 Fans, womit sie bei den RTL-Sendungen auf dem vierten Platz sitzt. Das schwindende Interesse der Zuschauer an der Sendung machte sich allerdings schon in der letzten normalen "Love Island"-Staffel 2023 bemerkbar, die laut dem Medienmagazin trotz vieler Veränderungen nicht besser lief als im Vorjahr. Die neu eingeführte Liveshow im Studio, die von Sylvie Meis (46) und Oli (46) P. moderiert worden war, wurde sofort wieder abgeschafft.

Einige "Love Island"-Fans äußerten unter dem Gewinner-Post auf Instagram ihre Enttäuschung über den Neustart der Datingshow mit bekannten Realitystars. "Diese Staffel hat nichts gebracht, alle wieder getrennt", kommentierte eine Person. Eine Komponente, die die Zuschauer am Ball bleiben lässt, scheint also das erfolgreiche Liebesglück der Kandidaten zu sein. Dem stimmte auch eine weitere Nutzerin zu: "Die Protagonisten sind allesamt so ausgelutscht, die Geschichten sind mittlerweile auserzählt oder wiederholen sich wieder, sodass der Zuschauer sich langsam verarscht vorkommt. Das ist doch alles nur noch Fake", ärgerte sie sich und wünschte sich das alte Format mit Reality-TV-Neulingen zurück.

RTL II Sylvie Meis und Oli P., "Love Island"-Moderatoren 2023

RTLZWEI Sylvie Meis, Chiara Fröhlich und Patrick Fabian im "Love Island VIP"-Finale, 2024

