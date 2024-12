Bei diesen Promis purzelten mithilfe von Ozempic die Pfunde

Auf den roten Teppichen dieser Welt präsentierten sich in letzter Zeit auffällig viele Hollywoodstars mit einer neuen Figur. Oft kam daraufhin die Vermutung auf, dass sie auf Ozempic zurückgreifen, um Gewicht zu verlieren. Das Medikament wird eigentlich gegen Typ 2 Diabetes eingesetzt, doch von manchen auch als Abnehmmittel genutzt. Im Interview mit Sunday Times gab beispielsweise Rebel Wilson (44) zu, Ozempic wegen ihrer Heißhungerattacken genommen zu haben. "Ich habe mich nur vollgestopft [...]. Ich hatte einen bodenlosen Appetit auf Süßigkeiten. Deshalb denke ich, dass diese Medikamente gut sein könnten", rechtfertigte sich die Pitch Perfect-Bekanntheit.

Auch Robbie Williams (50) steht dazu, dass er das Hilfsmittel benutzt hat. "Alles, was Sie hier sehen, kommt von Ozempic, menschlichen Wachstumshormonen, Testosteron, Prozac und Medikamenten gegen Angstzustände", witzelte er laut The Sun während einer Party zu Ehren seines neuen Films "Better Man". Insgesamt habe der Brite etwa zwölf Kilogramm verloren und fühle sich in seinem veränderten Körper sehr viel wohler.

Bei Hollywoodstars wie Serena Williams (43), Ariana Grande (31) und Meghan Trainor (30) vermuten Fans auch, dass sie nicht allein durch einen gesunden Lifestyle Gewicht verloren haben, allerdings gibt es dafür keine Beweise. Lottie Moss (26) gab zwar zu, Ozempic genommen zu haben, allerdings war ihre Erfahrung alles andere als positiv. In ihrem Podcast "Dream On" berichtete die Halbschwester von Kate Moss (50), dass sie eine Überdosis eingenommen habe und daraufhin im Krankenhaus behandelt werden musste. Deshalb erklärte das Model: "Ich würde lieber sterben, als es wieder zu nehmen."

Getty Images Robbie Williams bei der Premiere von "Better Man – Die Robbie Williams Story" in Köln, Dezember 2024

Getty Images Lottie Moss, Model

