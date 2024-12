Dieser Star ist der "The Masked Singer"-Feuersalamander

The Masked Singer spannt seine Zuschauer jede Woche auf die Folter. Im Halbfinale müssen zuerst die Lokomotive, der Pirat und der Panda ihr Gesangstalent beweisen. Im zweiten Triell messen sich Willi W, der Feuersalamander und die Qualle. Für den Feuersalamander ist die Reise in der beliebten Show vorbei und die Zuschauer dürfen endlich erfahren, wer hinter der Maskierung steckt. Es ist die talentierte Jessica Schwarz (47)! Davon sind alle Mitglieder des Rateteams komplett überrascht. "Jackie! Wie blind bin ich? Wir kennen uns seit 15 Jahren", ruft Palina Rojinski (39) nach der Enthüllung.

Der Panda ist nach den ersten drei Performances der Publikumsliebling und wird direkt ins Finale gewählt. Mit "My Head And My Heart" von Ava Max (30) überzeugt die Berühmtheit die Jury und die Zuschauer daheim. Als Hinweise auf die Identität der Prominenz werden den Zuschauern diese Woche eine Kuckucksuhr und ein Eimer Popcorn gezeigt. Natürlich wird noch nicht verraten, wer hinter dem Kostüm steckt, allerdings haben die Fans schon eine Ahnung. In der Joyn-App vermuten 54 Prozent, dass die Sängerin Loi als der flauschige Bär antritt. Auf Platz zwei liegt Kerstin Ott (42) mit 21 Prozent.

Im Rateteam werden Rea Garvey (51) und Palina diese Woche von Hugo Egon Balder (74) und Inka Bause (56) unterstützt. Die beiden TV-Stars nahmen selbst schon als Kandidaten bei "The Masked Singer" teil. Im vergangenen Jahr schaffte es die Bauer sucht Frau-Moderatorin bis ins Halbfinale und wurde dort als der Toast enttarnt.

Getty Images Jessica Schwarz bei der "Narziss und Goldmund"-Premiere im März 2020

Joyn/Willi Weber Der Panda bei "The Masked Singer"

