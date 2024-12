Fans müssen über Weihnachten auf "Rote Rosen" verzichten

Die Zuschauer von Rote Rosen müssen jetzt ganz stark sein – denn die beliebte Telenovela wird ab dem 19. Dezember gleich mehrere Wochen pausieren. Der Grund liegt bei der ARD: Der Sender ändert über die Feiertage nämlich sein Programm. In den knapp zwei Wochen über Weihnachten und Silvester wird es also erst einmal keine neuen Folgen geben – und das, obwohl die neue Staffel gerade erst angefangen hat. Erst am 6. Januar geht es weiter. Statt "Rote Rosen" zeigt die ARD weihnachtliche Klassiker wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Wenn das Weihnachtsfest vorbei ist, werden bis über den Jahreswechsel hinaus im Nachmittagsprogramm Spielfilme gezeigt, statt die Serie. Neben "Rote Rosen" wird aber auch Sturm der Liebe ausgesetzt.

Und dabei war es in den vergangenen "Rote Rosen"-Folgen besonders spannend, denn die Dramaserie startete im November mit gleich mehreren Serientoden. Die Fans mussten direkt zwei Charaktere auf fast einen Schlag verabschieden. Durch einen schweren Autounfall landen sowohl Jenny (Luzie Buck) als auch Hendrik (Jerry Kwarteng) im Krankenhaus. Zumindest Hendrik scheint nach dem Unfall realistische Überlebenschancen zu haben. Jenny hingegen muss notoperiert werden. Nachdem sich ihr Zustand erst verschlechtert hatte, erfahren die anderen Charaktere überraschend im Krankenhaus, dass sie verstorben ist. Auch Hendrik trifft es dann in den Folgen der nächsten Wochen.

Der Charakter von Darsteller Jerry bricht in einer Episode Ende November während eines Spazierganges zusammen und verstirbt daraufhin im Krankenhaus. Bei Instagram wandte sich auch der Schauspieler selbst im Anschluss an seine Fans – denn mit seinem Serientod ist eines klar: Jerry wird nicht zu der Serie zurückkehren. "War für mich auch nicht leicht, aber damit neue Geschichten erzählt werden können, müssen leider Figuren gehen. Nur so bleibt es spannend für euch Fans", erklärt der 48-Jährige. "Rote Rosen" solle die Möglichkeit haben, eine "neue Ära" einleiten zu können.

ARD/Nicole Manthey Jelena Mitschke und Jerry Kwarteng in "Rote Rosen"

© ARD/Thorsten Jander Jerry Kwarteng, ehemaliger "Rote Rosen"-Darsteller

