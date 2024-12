Im Wildledermantel: Zara Tindall beweist Gespür für Fashion

Zara Tindall (43) zeigt immer wieder, dass sie ein echtes Händchen für Mode hat. Für ein Weihnachtstreffen auf der Pferderennbahn Cheltenham wirft sich die Tochter von Prinzessin Anne (74) in ein zweifarbiges Outfit: Sie trägt einen langen Wildledermantel in einer warmen, braunen Farbe. Dazu kombiniert sie Jeans und Knöchelstiefel mit hohem Absatz, Handschuhe und ein Haarband – alles davon in klassischem Schwarz. Selbst ihre Handtasche ist darauf abgestimmt. Auf Fotos, die Hello! vorliegen, läuft sie gut gelaunt mit den anderen Gästen des Events über den Platz.

Auch vor einigen Tagen glänzte Zara mit ihrem Outfit – allerdings ging sie es damals etwas eleganter an. Sie entschied sich ebenfalls für einen koordinierten Look: Beim weihnachtlichen Gottesdienst in der Westminster Abbey erschien sie in einem samtenen Anzug in Weinrot. Dabei passten selbst ihre spitzen Pumps farblich dazu. Als kleinen, aber auffälligen Farbtupfer kombinierte sie dazu eine goldene Handtasche. Wie auch bei ihrem aktuellen Auftritt erschien die Cousine von Prinz William (42) zum festlichen Gottesdienst ohne ihren Ehemann.

Generell zeigen sich Mike Tindall (46) und seine Zara recht selten gemeinsam in der Öffentlichkeit. Besonders bei Terminen, die mit der königlichen Familie zu tun haben, ist Mike eher selten dabei. Tatsächlich lebt das Paar mit seinen Kindern komplett unabhängig von der britischen Krone – weswegen Zara normalerweise auch relativ wenige Aufgaben im Namen der Krone wahrnimmt. Wie The Sun berichtete, hat das Paar sein großes Vermögen allein durch Sponsorenverträge, Werbemaßnahmen und unternehmerische Investitionen aufgebaut. Der Vermögenswert von Mike und Zara wird auf etwa 36 Millionen Euro geschätzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zara Tindall, Prinzessin Beatrice und deren Familie, Weihnachtsgottesdienst 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Mike Tindall und Zara Tindall bei den Beauty Awards in London

Anzeige Anzeige